«Ich rieb ihre Zahnbürste an Orten, wo die Sonne nie scheint»: US-Studentin mobbt Mitbewohnerin krank

Chennel Rowe studiert an der University of Hartford im US-Bundesstaat Connecticut. Zwischen August und Oktober wohnte sie mit Briana Brochu zusammen auf dem Campus. Nach nur wenigen Monaten zog Chennel jedoch in ein anderes Zimmer. Sie hatte sich in Anwesenheit ihrer Mitbewohnerin unwohl gefühlt. Ausserdem machten ihr Halsschmerzen zu schaffen, sodass sie kaum noch schlafen und sprechen konnte. Den Grund für die Schmerzen kannte sie nicht.

Während ihres Umzugs wurde sie dann auf einen verstörenden Instagram-Post ihrer ehemaligen Mitbewoherin aufmerksam gemacht: «Ich spuckte eineinhalb Monate lang in das Kokosöl meiner Mitbewoherin, kippte verschmierte Dipsauce in ihre Bodylotion, rieb gebrauchte Tampons an ihrem Rucksack und rieb ihre Zahnbürste an Stellen, wo die Sonne nie scheint. Und noch vieles mehr. Jetzt kann ich endlich 'Auf Wiedersehen' zu der jamaikanischen Barbie sagen.»

Wie sich herausstellte, war Chennels Mitbewohnerin Briana Schuld an ihren körperlichen Beschwerden. Chennel meldete den Post umgehend der Universität und der Polizei.

Briana gab zu, dass sie das Besteck ihrer ehemaligen Mitbewohnerin ableckte und ihre Körperflüssigkeiten auf deren Rucksack verschmierte, beteuerte jedoch, dass der Rest des Instagram-Posts erfunden war. Trotzdem muss sie sich nun vor Gericht verantworten und wurde von der Universität in Hartford auf Lebzeiten ausgeschlossen.