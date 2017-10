Ihr Ex-Freund stach 24 Mal auf sie ein: Schwangere (40) überlebt Messerattacke dank Silikon-Brüsten

Letztes Jahr erlebte Natalie Queiroz (40) den schlimmsten Albtraum ihres Lebens. Die damals hochschwangere Engländerin war gerade in ihrem Wohnort Sutton Coldfield unterwegs, als sie von ihrem Freund Babur Raja (41) brutal angegriffen wurde. Der Angreifer war vermummt. «Ich dachte zuerst, ich werde ausgeraubt», erzählt Queiroz gegenüber dem TV-Sender «ITV».

Ganze 24 Mal stach Raja auf die Schwangere ein. «Alles, woran ich denken konnte, war zu überleben», erzählt sie über den Angriff. «Ich denke schon, dass ich Schmerzen hatte. Aber als ich an mir runter schaute und das ganze Blut sah, dachte ich nur: Ich muss hier irgendwie rauskommen!»

Zwei Fremde eilten Queiroz zu Hilfe und zogen den aggressiven Freund von ihr weg. Doch der Horror war noch nicht vorbei. Raja riss sich los, rannte zurück zu Queiroz und stach weiter auf sie ein. Erst da erkannte sie ihren Angreifer. «Zuerst war ich erleichtert. Ich dachte, es ist Bobby. Jetzt wird alles gut. Woher weiss er, dass ich hier bin?» Doch Bobby war nicht da, um zu helfen. Er sagte kein Wort, als Queiroz erkannte, dass es der Vater ihres ungeboren Babys war, der sie umbringen wollte und wie verrückt um ihr Leben flehte.

Ungeborenes Baby um zwei Zentimeter verfehlt

Das Messer verfehlte Queiroz' Baby um nur zwei Zentimeter. Es überlebte wie durch ein Wunder und wurde später von den Ärzten im Krankenhaus per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Dass Queiroz selbst an dem Tag nicht gestorben ist, verdankt sie wohl ihren Brustimplantaten, die einige der gefährlichen Messerstiche abgefangen haben. Das wurde letzte Woche im Gerichtsprozess bekannt gegeben, in dem sich Raja wegen versuchter Tötung verantworten musste.

Mutter des Täters soll der Grund für die Tat gewesen sein

Als Tatmotiv gab er an, unter Druck seiner streng muslimischen Mutter gestanden zu haben, die von ihm verlangt habe, sich zwischen ihr und seiner Freundin zu entscheiden.

Queiroz kann diesen Gedankengang nicht verstehen – und akzeptiert auch seine Entschuldigung nicht, als sie ihn im Gefängnis besucht. «Ich habe zu ihm gesagt: 'Du bist unter Druck an diesen Punkt gekommen. Aber du hättest auch einfach davonlaufen können, oder im schlimmsten Fall dich selbst umbringen, aber warum wolltest du mich töten?!' Er hat mehrmals versucht, sich zu entschuldigen, aber ich kann ihm nicht glauben, geschweige denn verzeihen. Das werde ich wohl nie können,» so Queiroz.

Mittlerweile hat sich die Mutter von der brutalen Attacke erholt. Sie setzt sich unter anderem für wohltätige Zwecke ein. «Wenn du das Glück hast, eine zweite Chance zu bekommen, dann verschwende sie nicht!», schreibt sie in ihrer Twitter-Biografie.