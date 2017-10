Ihre Kinder überlebten Horror-Autounfall: So warnt diese Mutter andere Eltern

Nach einem Horror-Unfall ist das Auto der jungen Mutter Jenna Casado Rabberman komplett demoliert. Sie muss einen gewaltigen Schock erlitten haben, als ein anderes Auto direkt in ihres hinein krachte, in dem sie sich mit ihren zwei kleinen Söhne befand.

Sie und ihre Kinder hatten riesiges Glück und wurden nicht verletzt. Wenn die Mutter sich nicht die Zeit genommen und ihre Jungs angeschnallt hätte, wäre das Ganze nicht so gut ausgegangen. Nur weil sie korrekt im Kindersitz sassen, konnte Schlimmes verhindert werden.

Darüber schrieb sie auch in einem Facebook-Post, der bereits über 300'000 mal geteilt und vielfach kommentiert wurde. Sie richtet sich darin an andere Eltern und versucht ihnen klar zu machen, wie wichtig Anschnallen ist. Auch wenn die Kinder noch so laut schreien und sich über die nervenden Gurte beklagen.

Als der Unfall geschah, waren sie nur wenige Minuten von zuhause entfernt. Trotzdem nahm sie sich die Zeit und schnallte die Kleinen an. Welch ein Glück! Hoffentlich nehmen viele diesen Post ernst und schnallen ihre Kinder jedes Mal korrekt an.