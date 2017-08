Im Auftrag des guten Geschmacks: Vakuumieren gegen Foodwaste

In Zeiten, in denen Lebensmittel für uns im Überfluss vorhanden sind, sollten wir uns regelmässig bewusst machen, wie gut wir es in der Schweiz haben. Und doch schmeissen wir immer wieder mal abgelaufene oder verdorbene Lebensmittel und Reste in den Abfall. Dabei gibt es viele Wege, etwas gegen den Foodwaste-Wahn im Alltag zu unternehmen: vakuumieren zum Beispiel!

