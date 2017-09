Im Ausgang aussehen wie Beyoncé: 10 einfache Beauty-Tipps der Stars

1. Beyoncé

Um weniger müde auszusehen, rät die Sängerin ein wenig goldenen Lidschatten auf die inneren Augenwinkel aufzutragen. «Es ist subtiler als weiss und lässt deine Augen gleich viel wacher aussehen.»

2. Jessica Alba

Für die Schauspielerin sind geschwungene Wimpern ein Muss. Deshalb empfiehlt sie jedem, vor dem Augen-Make-Up eine Wimpernzange anzuwenden. «Normalerweise brauche ich nicht so oft Mascara, ausser ich habe müde Augen. Zuerst forme ich meine Wimpern und anschliessend betupfe ich die Spitzen mit ein wenig Mascara."

3. Miranda Kerr

Was tun, wenn man keine Wimpernzange zur Hand hat? Das australische Supermodel Miranda Kerr nimmt stattdessen einen Löffel. Einfach unter warmes Wasser halten und anschliessend die Wimpern mit den Fingern leicht gegen den Löffel biegen. Klingt seltsam, aber es funktioniert!

4. Hilary Duff

Hilary Duff verlässt ihr Haus nie ohne vorher Parfum aufgetragen zu haben. «Ich habe verschiedene Parfums und wähle jedes Mal einen anderen Duft. Dies sorgt immer für gute Laune!»

5. Kourtney Kardashian

Egal ob sonnig oder regnerisch, man sollte immer Sonnenschutz auftragen. Kourtney Kardashian stimmt dem zu und geht nie ohne Sonnenschutz vor die Haustür.

6. Adriana Lima

Der «Victoria's Secret»-Engel hat einen Geheimtipp für glänzendes Haar: Leinsamenöl. Man sollte die Zutat, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, in seine Ernährung integrieren. Dies regt das Haarwachstum an und sorgt für stärkeres Haar, das glänzt.

7. Jennifer Lopez

Ihren makellosen Teint verdankt sie nicht etwa der Sonne. Jennifer Lopez hat von ihrem Make-Up-Artist gelernt, direktes Sonnenlicht zu vermeiden - ein wichtiger Faktor gegen Falten. Stattdessen benutzt sie Bronzer: «Es hat meine Haut gerettet.»

8. Ellen Pompeo

Bekannt für ihre Rolle als Dr. Meredith Grey, hat die Schauspielerin Ellen Pompeo einen einfachen Beauty-Tipp für Smokey Eyes. Dafür cremt sie ihre Augenpartie mit einer Feuchtigkeitscrème ein, bevor sie Eyeliner aufträgt. «Somit wird der Lidstrich natürlich verwischt und es entsteht ein subtiler Smokey-Eye-Look.»

9. Eva Mendes

Das Geheimnis hinter der beneidenswerten Mähne der Schauspielerin Eva Mendes lautet: «Ich lasse meinen Conditioner über Nacht einwirken. Einfach auf das Haar auftragen, Badekappe aufsetzen und am nächsten Morgen ausspülen. Voilà!»

10. Lauren Conrad

«The Hills»-Star und Modedesignerin Lauren Conrad gibt auf ihrer Beauty- und Lifestyle-Website bereits viele Schönheitstipps ab. Für alle, die von Natur aus keine seidenglatten Haare haben und diese in Form föhnen müssen, empfiehlt sie Folgendes: Föhne deine Haare nicht im feuchtheissen Badezimmer direkt nach dem Duschen - die Feuchtigkeit wird dein Haar widerspenstiger machen.