Im Zeichen gegen Rechtsextremismus: Sänger Billy Joel (68) tritt mit Davidstern auf

Der US-Sänger Billy Joel machte mit einer drastischen Symbolik auf zunehmende Gewalt durch rechtsextreme Gruppen aufmerksam. Bei einem Konzert im New Yorker Madison Square Garden trug er einen aus Stoff geformten, gelben Davidstern auf seinem Jackett.

Als Sohn jüdischer Eltern beschreibt sich Joel als Anhänger der jüdischen Kultur. Sein Vater flüchtete damals mit gefälschtem Ausweis aus Deutschland vor den Nazis in die USA.

Zuletzt hat er jedoch noch erklärt, sich lieber aus politischen Themen herauszuhalten und seine politischen Ansichten für sich zu behalten. Trotzdem setzt er mit dem gelben Davidstern während seines Auftritts ein klares Zeichen gegen rechtsextreme Gewalt, was die meisten überrascht.

Womöglich haben ihn die aktuellen Ereignisse in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia dazu bewegt. Am 12. August fand dort eine rassistische Demonstration statt, die für Aufruhr sorgte. Ein Rechtsextremer steuerte sein Auto in die Menge Gegendemonstranten, wobei eine Frau ums Leben kam.

Auf der Bühne machte sich Billy Joel zudem zusammen mit Sängerin Patti Smith über die vielen Entlassungen in der bisherigen Amtszeit von US-Präsident Donald Trump lustig. Dabei zeigten sie Fotos der ehemaligen Regierungsmitarbeiter, während sie Smiths Lied «Goodbye to you» sangen.