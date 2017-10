In der Ruhe liegt die Kraft: Vermeide diese 7 Fehler, wenn du mit deinem Schatz zusammenziehst

Eine «ImmoScout24»-Umfrage Ende August zeigte: 80 Prozent aller Schweizer Paare ziehen schon nach ein bis drei Jahren Beziehung zusammen. Dieser grosse Schritt in einer Beziehung bringt aber auch viele Herausforderungen mit sich – die man allerdings nur gemeinsam meistern kann.

1. Nichts überstürzen

Am Anfang einer Beziehung ist oft alles rosarot. Man ist glücklich und verliebt und versucht, möglichst viel Zeit mit seinem Partner zu verbringen. Eine gemeinsame Wohnung scheint dabei die ideale Lösung zu sein. Dennoch sollte man nichts überstürzen, denn das Zusammenziehen verändert die Beziehung. Man lernt seinen Partner noch einmal deutlich anders kennen, samt Ecken und Kanten. Wer schon vorher mit den jeweiligen Macken seines Partners nicht klargekommen ist, sollte diesen Schritt deshalb noch einmal überdenken.

2. Wohin zügeln?

Hat man sich entschieden, zusammenzuziehen, stellt sich die nächste grosse Frage: Wo solls hingehen? Der eine möchte in der Stadt wohnen, der andere weiter raus aufs Land. Ein anderes Problem stellt auch die Entfernung zum jeweiligen Arbeitsplatz dar. Damit sich wirklich niemand benachteiligt fühlt, sollte man darauf achten, dass beide mehr oder weniger einverstanden sind.

3. Ein kompletter Neustart

Etwas was ihr nur im äussersten Notfall in Betracht ziehen solltet, ist die bereits eingerichtete Wohnung des jeweiligen Partners. Das erspart euch zwar enormen Stress und Nerven, ist aber nicht der optimale Start in ein neues Leben. Ausserdem erspart ihr euch in einer neuen, gemeinsamen Bleibe typische Macht-Aussagen wie: «Das ist meine Wohnung!».

4. Den Umzug planen

Hat man endlich was gefunden, steht dem stressigen Umzug nichts mehr im Wege. Damit einem nicht alles über den Kopf wächst, sollten folgende Dinge penibel durchdacht und rechtzeitig geplant werden: Umzugswagen mieten, freiwillige Helfer zusammentrommeln, Sperrmüll organisieren und Versicherungen um- oder abmelden.

5. Die Möbelauswahl

Wer zusammenzieht und vorher in getrennten Wohnungen gelebt hat, würde am Liebsten alles von zuhause mitnehmen. Doch das ist logischerweise nicht möglich. Schliesslich müssen die Sachen des Partners auch irgendwo unterkommen. Deshalb sollte man im Voraus absprechen, wer das Geschirr von seinem alten Zuhause mitnimmt und welcher Fernseher in der Wohnung stehen soll. Andererseits ist es eine gute Gelegenheit, einmal ordentlich auszumisten und sich gemeinsam neue Möbel zu kaufen.

6. Jeder braucht einen Rückzugsort

Gemeinsam wohnen kann sehr schön sein - ausser man streitet sich gerade und hat einfach keine Lust mit seinem Partner zu reden, geschweige denn ihn zu sehen. In solchen Fällen empfiehlt sich, Zimmer oder Ecken einzurichten, in die man sich zurückziehen kann. Auch Psychologen empfehlen Paaren «Territorien» anzulegen.

7. Das liebe Geld

Bei der «ImmoScout24»-Umfrage haben 18 Prozent der Befragten angegeben, dass sie komplett auf Kosten des Partners in der Wohnung leben. Eine 50/50-Aufteilung ist da wohl die bessere Lösung, sofern natürlich beide etwa gleich viel verdienen. Ansonsten sollte man klar abmachen, wer für welche Kosten aufkommt.