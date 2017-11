In Handschellen aufgewacht: «Verpennter» Einbrecher (46) schläft ein

Ein unabsichtliches Nickerchen bei der Arbeit kann verheerende Folgen haben. Das musste ein Einbrecher in Schottland am eigenen Leib erfahren.

Als der 46-Jährige vergangenen Montag in Coatbridge, nähe Glasgow, auf seine nächtliche Beutejagd ging, war er nach einem Hauseinbruch offenbar so ausser Puste, dass er sich in der Küche einen kleinen Boxenstopp gönnte. Während er gemütlich Kuchen und Chips ass, schlief der Pechvogel allerdings ein.

Der Hausbesitzer entdeckte den ungebetenen Gast und rief rasch die Polizei. Die hatte daraufhin leichtes Spiel und nahm den übermüdeten Eindringling um Mitternacht fest. Bleibt zu hoffen, dass er seinen Schlaf irgendwann noch nachholen durfte.