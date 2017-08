In Schiebetür eingeklemmt: Dieb muss von Polizei gerettet werden

Dümmer hätte dieser Einbruch wohl nicht laufen können. Zwei betrunkene Männer versuchten diese Woche nach Ladenschluss in einen Supermarkt in Heilbronn (D) einzubrechen. Doch das Unterfangen scheiterte, noch bevor sie das Geschäft überhaupt betreten konnten.

Beim Versuch, die Schiebetür gewaltsam zu öffnen, blockierte diese und klemmte einen der Männer ein. Den beiden Dieben blieb nichts anderes übrig, als auf die von einem Passanten gerufene Polizei zu warten. Schliesslich musste der Deppen-Dieb von acht Feuerwehrmännern aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er wurde mit mehreren Rippenbrüchen ins Spital gebracht. Später stellte sich heraus: Der Mann hatte stolze 2,6 Promille intus.

Die Story erinnert an eine skurrile Szene aus Aarau, die sich vergangenen Monat abspielte. Ein Einbrecher versuchte eine halbe Stunde lang, in einen Handyladen einzudringen, scheiterte jedoch kläglich an einer Glastür.