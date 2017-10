Instagram-Influencerin nach Fake-Follower-Vorwurf: «Ich habe nur meine Freunde, die meine News verfolgen»

Instagram ist nach Facebook die beliebteste Social-Media-Plattform weltweit. Rund 800 Millionen Menschen unterhalten ihre Abonennten mit perfekt geschossenen Fotos oder Insta-Stories. Der Lohn? Likes und Internet-Ruhm. So geht es auch den sogenannten Influencern. Den Onliner-Usern, die in der Lage sind, die Meinung ihrer riesigen Community zu beeinflussen. Für Werbekunden sind diese Leute deshalb besonders interessant. Doch ist die Fanbase der Influencer hunderprozentig vertrauenswürdig?



SRF Data ist dieser Frage nachgegangen und hat 115 Schweizer Instagram-Influencer wie zum Beispiel Anja Zeidler oder Zoe Pastelle überprüft. Das Resultat: 26 bis 31 Prozent der Gesamt-Follower der Instagram-Stars sind Fakes. Zu diesem Ergebnis ist SRF Data mithilfe eines Algorithmus gekommen. Als Grundlage wurden zunächst 1000 zufällig ausgewählte Follower der Influencer selbst beurteilt. Anschliessend konnte der Algorithmus die restlichen sieben Millionen Profile in echt und fake einstufen.

Die Anführerin der Liste, Snezhana Müller, will von Fake-Followern nichts wissen. «Ich habe keine Follower, auf meinem Instagram habe ich nur #MeineFreunde, die meine News verfolgen und mich mit ihren Kommentaren erfreuen», schreibt das Model. 76 bis 83 Prozent ihrer 210'000 Abonnenten sollen laut SRF Data aber fake sein. «Wenn Sie nur ein bisschen das Weltgeschehen verfolgen und nicht nur darauf achten würden, was vor ihrem Kuhstall im Dorf geschieht, dann wüssten Sie, dass Instagram nicht aktive Follower massenweise gelöscht hat», wendet sie sich in ihrem Post an einen Fernseh-Journalisten, dessen Namen sie nicht nennen möchte. In Folge dessen hätten solche Promis wie Justin Bieber oder Kim Kardashian über eine Million Follower verloren. Bei ihr selber seien nach dieser Aktion bloss 20'000 Anhänger weggefallen. «Deinem Brief nach zu urteilen, sollten wir wahrscheinlich die einzigen Instagram-User in der Schweiz sein. Alle anderen sind Fake», schreibt sie weiter. Der Reporter würde es nicht verkraften, da er selber nicht mal 10'000 Follower habe. «Denkt er wohl aus Eifersucht, ich sei irgend so ein Mega-Hacker?»

Spam-Accounts sind unumgänglich

Auch bei Anja Zeidler und Zoë Pastelle soll rund ein Viertel ihrer Anhängerschaft nicht echt sein. Beide Schweizerinnen distanzieren sich aber klar von dieser These bzw. von den Fake-Followern. Dass irgendwelche Bots oder Spam-Accounts - deren Ziel es ist, auf einen Link im Web aufmerksam zu machen – ihnen folgen sei normal und schlichtweg etwas Unumgängliches.

Obwohl Fake-Follower nicht gerne gesehen sind, gibt es sie trotzdem. Und es ist bubi-einfach an diese ranzukommen: Diverse Webseiten und Apps bieten Follower nämlich gegen echtes Geld an. Für rund 5 bis 15 Franken kann man 1000 Profile kaufen.

Keiner der 115 Influencer der Studie hat zugegeben, sich falsche Abonnenten gekauft zu haben. Ob das tatsächlich stimmt und die falschen Profile tatsächlich von sich aus den Instagram-Stars folgen, lässt sich leider nicht nachweisen. (ajf/man)

Die gesamte Liste des SRF-Data-Teams findest du hier.