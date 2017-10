Die Armbanduhr vermittelt Seriosität

Im Zeitalter von Smartphone und Smartwatch ist es überraschend, dass die gute alte Armbanduhr trotzdem noch als ein Zeichen von Seriosität oder gar Intelligenz wahrgenommen wird. Amerikanische Psychologen haben in verschiedenen Tests herausgefunden, wann beispielsweise ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch als intelligenter eingeschätzt wurde und das allgemeine Auftreten den besseren Eindruck hinterliess.

Nebst der Kleidung und dem allgemeinen Auftreten hatten Accessoires wie die Brille und eben eine Armbanduhr positive Auswirkungen. Natürlich machen die Armbanduhr oder auch eine Brille alleine es nicht aus. Die korrekte Kleidung beim Bewerbungsgespräch oder Geschäftsmeeting spielt offensichtlich eine genau so wichtige Rolle. Die Armbanduhr als Accessoire bewirkt aber aber trotzdem, dass Sie sich von der Masse abheben und hat so das gewisse Extra. Vielleicht weil Sie damit (gerade in der Schweiz) auf alte eingesessene Wertvorstellungen setzen.

Dabei ist es nicht wichtig, ob die Uhr teuer oder günstig war. Sie müssen also nicht extra auf eine Rolex oder IWC sparen, es gibt auch von unbekannteren Brands oder Trend-Marken schöne und passende Exemplare. Eine Smartwatch im Gegenzug hat übrigens nicht den gleichen Effekt.

Back to the roots

Auch im persönlichen Alltag ist die Armbanduhr nicht unbedeutend. Denken Sie nur einmal darüber nach, wie oft Sie nur kurz auf Ihr Smartphone schauen wollten um die Zeit zu prüfen und sich dann in neuen Emails, auf WhatsApp und oder Facebook verloren. Wenn man schon dabei ist, nur noch schnell nachschauen ob man nichts verpasst hat. Am Ende ist man zwar up to date, hat aber viel Zeit verschwendet und die Zeit höchstwahrscheinlich bereits wieder vergessen. Gerade auf der Arbeit kann das in ungemütlichem Stress resultieren.