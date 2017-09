In 2003 hatte die Sängerin Kelis mit ihrem Hit «Milkshake» ihren Durchbruch. An den Song erinnern sich die meisten immer noch und können sich nun über ihr neustes Projekt freuen: In Zusammenarbeit mit dem irischen Likörhersteller Baileys entwickelt sie nämlich ihr eigenes Milkshake-Rezept.

Das Rezept dient auch als Teaser zu ihrem Kochbuch My Life on a Plate: Recipes From Around The World, soll aber primär an ihren Hit-Song erinnern. Die Zutaten setzen sich wie folgt zusammen: Baileys-Likör, Ingwerbier(!), Schokoladen-Glacé, kandierter Ingwer, Cayenne-Pfeffer, Chilli, Zimt und Schlagrahm.

Ein weiterer Grund für die Zusammenarbeit der Sängerin mit Baileys ist der National Chocolate Milkshake Day, der in den USA am 12. September stattfindet und Fans damit ein neues Rezept ausprobieren können. Während sie den Song hören, versteht sich. Den Milkshake selber hat Kelis «My Milkshake» genannt, ganz nach dem Motto: «It's better than yours!»

Hier gehts zum Video-Clip: