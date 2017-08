Je schräger, desto besser! Die coolsten Kostüme und Accessoires zur Street Parade

Am 12. August wird wieder getanzt und gefeiert auf den Strassen von Zürich. Die Street Parade lockt mit über 200 Artisten, 9 Bühnen und 25 Fahrzeugen an die grösste Techno-Party der Welt. Wer in diesem Jahr gut vorbereitet und mit dem richtigen Outfit an die Parade will, für den haben wir hier unsere Favoriten zusammengestellt. Bunte Accessoires und schräge Kostüme, mit denen du ganz sicher auffallen wirst!

