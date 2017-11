Jennifer Lawrence, George Clooney und Co. Diese 10 Stars nutzen keine sozialen Netzwerke

1. Mary-Kate und Ashley Olsen (31)

Mary-Kate Olsen und Schwester Ashley wurden als Kinder mit Michelle Tanner in der Serie «Full House» weltberühmt. Mittlerweile machen sie Mode. Während sie für ihr Label einen Facebook-Account haben, können sie sich private soziale Netzwerke nicht vorstellen.

2. Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (53)

Sie waren in den letzten Wochen und Monaten schon genug in den Medien. Wer will es dem ehemaligen Traumpaar schon verübeln, dass sie kein Interesse haben, zusätzlich im Internet präsent zu sein.

3. Jennifer Lawrence (27)

Im Sommer 2014 wurde das Handy der Hollywood-Schönheit gehakt und diverse, freizügige Schnappschüsse gelangten an die Öffentlichkeit. Verständlich, dass sie seither erst recht die Finger von Facebook, Instagram und Co. lässt.

4. Mila Kunis (34)

Während Ehemann Ashton Kutcher sowohl Twitter als auch Instagram nutzt, hält sich Mila Kunis bei sozialen Netzwerken zurück. Sie ist nur auf einzelnen Fotos verteten. Ihre beiden Kinder sieht man hingegen gar nicht.

5. Bradley Cooper (42)

Seit 2015 sind sie ein absolutes Traumpaar: Irina Shayk und Bradley Cooper. Doch auch hier nutzt nur der Eine Social Media, in diesem Fall das russische Model. Der «Hangover»-Star hält nicht viel davon, sein Privatleben der Öffentlichkeit preiszugeben.

6. Scarlett Johansson (33)

Zweimal wurde Scarlett Johansson vom «People Magazin» als «Sexiest Woman Alive» gekürt. Ihren (vermehrt) männlichen Fans tut sie aber mit ihrer Abneigung gegenüber Social Media keinen grossen Gefallen.

7. Daniel Craig (49)

Daniel Craig ist nicht nur für die weiblichen Fans ein Blickfang: Mit seinem Auftreten und seinem Style ist «James Bond» auch für Männer ein Vorbild. Social Media nutzt er aber nicht. Er findet schlichtweg, dass man nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen muss.

8. Kristen Stewart (27)

Auch «Twilight»-Star Kristen Stewart ist nicht gut auf Social Media anzusprechen. Die 27-Jährige kann es ausserdem überhaupt nicht ausstehen, wenn Fans den Aufenthaltsort der Schauspielerin in den sozialen Netzwerken verbreiten.

9. George Clooney (56)

Frauenschwarm und Schaupsieler George Clooney nutzt ebenfalls keine sozialen Netzwerke. Er habe laut eigenen Aussagen Angst, etwas Falsches zu veröffentlichen, das er im Nachhinein nur noch schwer richtigstellen könnte.

10. Keira Knightley (32)

Eine ganz spezielle Beziehung zu sozialen Netzwerken hatte «Fluch der Karibik»-Star Keira Knightley. Die Schauspielerin hatte schon nach wenigen Stunden Twitter keine Lust mehr auf die Plattform und löschte ihren Account wieder.