Jetzt kommt ​#HowIWillChange: So ​reagieren​ ​Männer auf​ ​#MeToo

Wer in den letzten Tagen im Netz surfte, dem konnte der Hashtag ​#MeToo kaum entgehen. Die Social-Media-Bewegung, die von Schauspielerin Alyssa Milano gestartet wurde, erstreckte sich viral auf den Plattformen Twitter, Facebook und Instagram. Frauen, die jemals sexuell belästigt worden sind, sollten #MeToo in ihren Status schreiben. Damit könne sichtbar werden, wie viele Frauen davon betroffen sind.

Die Gegenbewegung

Das passierte am Sonntag. Tausende von Tweets, Facebook-Beiträge und Instagram-Posts später hat #MeToo genau das erreicht, was die Schauspielerin vorhatte. Der Journalist und Schriftsteller Benjamin Law hat nämlich daraufhin entschieden, dass Männer Verantwortung für ihre Rolle in einer Gesellschaft übernehmen müssen, bei der Frauen belästigt werden und Männer keine Konsequenzen davon tragen. Als Reaktion auf #MeToo setzte er also einen begleitenden Hashtag mit #HowIWillChange (engl. «Wie ich mich verändern werde»).

«Jungs, jetzt sind wir an der Reihe. Nach den unzähligen #MeToo-Beiträgen von Frauen, die missbraucht, genötigt und belästigt werden, sagen wir heute: #HowIWillChange.»

Er fuhr mit Beispielen fort und erklärte, dass Männer auch die Bösewichte in Situationen sein können, ohne jemanden belästigt zu haben. Denn: Schweigen bedeutet manchmal Mitschuld. So ermutigt Law seine Mitspieler, in Situationen von Sexismus oder Belästigung Zivilcourage zu beweisen. Es dauerte auch hier nicht lange, bis Twitter-Nutzer ihm antworteten.

«In einem Meeting machte ein Produzent einen frauenfeindlichen Kommentar. Ich war so fassungslos, dass ich nichts sagte. Das nächste Mal werde ich etwas sagen.»

Viele gaben online zu, dass sie nur daneben standen und nichts unternommen haben, während Frauen belästigt wurden. Mit diesem Hashtag versprechen sie, sich zu verbessern und künftig etwas dagegen zu unternehmen. Was als «Frauenproblem» bezeichnet wird, ist schliesslich ein durch Männer ausgeführtes Strafverhalten.

«Wenn Frauen, die ich kenne, sexuell belästigt, misshandelt oder genötigt wurden, dann kenne ich auch die Täter. Oder bin einer von denen.»

Warum der Hashtag Wirkung zeigte

Obwohl sexuelle Belästigungen gegenüber Frauen keine Neuentwicklungen der heutigen Gesellschaft sind, schaffte es #MeToo, besondere Aufmerksamkeit auf das Problem zu erregen. Einer der Gründe dafür ist womöglich, dass der Hashtag als visuelle Darstellung für die Nutzer dient. Durch die Menge an Retweets erkennt man, wie viele Frauen betroffen sind. Dabei sind die Leser beinahe gezwungen, die hohe Anzahl an verletzten Frauen anzuerkennen.

So hatte Benjamin Law und alle Männer, die seiner Gegenbewegung folgten, das Bedürfnis, etwas an seiner Rolle in dieser Angelegenheit zu ändern. Weil Frauen oft zum Schweigen gebracht werden, wenn ihnen Unrecht getan wird. Mit #HowIWillChange versprechen Männer, zukünftig bessere Zuhörer zu sein und Verantwortung zu übernehmen.

«Ich werde zuhören, bis ihr euch ernst genommen fühlt... nicht nur, bis ihr fertig erzählt habt.»

