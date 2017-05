Jetzt wurde ihnen das Sorgerecht entzogen: Eltern quälen ihre Kinder für Youtube-Klicks

Mike und Heather Martin aus dem amerikanischen Baltimore haben das Sorgerecht von zwei ihrer fünf Kinder verloren. Sie quälten sie mit fiesen Streichen und veröffentlichten diese auf ihrem Youtube-Kanal «Daddy0Five».

Da gefriert einem das Blut in den Adern: Der neunjährige Cody rennt weinend in sein Zimmer. Sein Vater hat ihm soeben mitgeteilt, dass er zu Adoptiveltern ziehen müsse. «Ich will nicht weg. Sonst bringe ich mich um», schluchzt er und versteckt sich anschliessend in der Badewanne. Während für den kleinen Jungen in diesen Momenten eine Welt zusammenbricht, ist sein Vater amüsiert. Denn es handelt sich hierbei nur um einen «Scherz». Der demoralisierte Sohn spricht dann vielen fassungslosen Mitmenschen aus der Seele: «Du lässt mich all das durchmachen, nur für einen Streich?!»

In einem anderen Video färbt die Stiefmutter den Teppich von Cody mit einer Spezialtinte ein, die angeblich später wieder unsichtbar werden soll. Das weiss der Kleine aber nicht und ist den Elternteilen ausgeliefert. Sie schreien und schimpfen Cody an, der hoffnungslos versucht, seine Unschuld zu beteuern. Auch die 12-jährige Emma wurde immer wieder Opfer dieser unfassbaren Eltern-Streiche.

Fast noch trauriger ist die Tatsache, dass der Youtube-Kanal über 760'000 Abonnenten hat. Ausserdem spülen laut einem Bericht vom «New York Magazine» die Videos jährlich rund 300'000 US-Dollar in die Kassen der Martins. Doch jetzt wurde ihnen der Stecker gezogen: Sämtliche Videos wurden aus dem Kanal entfernt. Der Fünfach-Papi verlor das Sorgerecht für die Jüngsten, die nun bei ihrer leiblichen Mutter leben. Was bleibt ist ein Video, in dem sich das Paar für ihr Verhalten entschuldigt. Doch in Anbetracht der Folgen ist es dafür ein bisschen zu spät...