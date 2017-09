Jetzt zeigt sie es allen: Achtjährige wird wegen ihrer Liebe zu Insekten gemobbt

Dass kleine Kinder manchmal so richtig gemein sein können, musste die achtjährige Sophia Spencer im vergangenen Jahr hautnah miterleben: Als sie ihre neue Schule in der kanadischen Provinz Ontario besuchte und ihre Leidenschaft für Insekten mit ihren Mitschülern teilen wollte, stiess sie auf totale Abneigung. Sie wurde ausgelacht und gehänselt. Ausserdem sollen ihre «Schulfreunde» einmal ihr mitgebrachtes Insekt zertreten haben. Sophias Mutter, Nicole Spencer, konnte das nicht mehr mitansehen und beschloss, etwas zu unternehmen.

Sie wandte sich an die Entomologische Gesellschaft Kanadas (ESC), damit sich ihre Tochter wertgeschätzt fühlt. Entomologen sind Forscher, die sich mit Insekten befassen. Und siehe da: Es klappte. Und wie! Nachdem die ESC die Geschichte in den sozialen Medien publik machte und Sophia aus aller Welt ermutigt wurde, ihrem Hobby weiter nachzugehen, legte Mitarbeiter Morgan Jackson noch einen drauf. Er veröffentlichte eine Sonderausgabe über die Wissenschaftskommunikation und lud Sophia ein, als Co-Autorin mitzuwirken.

In ihrer Publikation durfte das Mädchen ihre herzerwärmende Geschichte erzählen. Sie sei sehr glücklich darüber, dass sie von so vielen Leuten unterstützt werde. Ausserdem gefalle es ihr, anderen Frauen beim Umgang mit Käfern zuzusehen. Das habe sie weiterhin bestärkt, später einmal Entomologin zu werden. Und das Allerbeste: Mittlerweile wird sie in der Schule nicht mehr gemobbt, sondern gefeiert!