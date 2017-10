Jüngste Patientin der Welt: Mädchen besiegt mit 8 Jahren Brustkrebs

Diagnose Brustkrebs. Der Albtraum für viele Frauen. Doch Chrissy Turner aus dem US-Bundesstaat Utah war gerade mal acht Jahre alt, als man bei ihr in der Brust den Knoten entdeckte. Sie klagte über «etwas Hartes» in der Brust und sagte ihrer Mutter, dass sie Angst habe, schreibt «Dailymail».

Die ersten beiden Ärzte erkannten die Gefahr gar nicht und tippten auf eine harmlose Infektion. Erst der dritte Doktor wusste, was los war. Normalerweise sind keine so jungen Mädchen betroffen, doch in Chrissys Fall spielte die genetische Vererbung wohl eine entscheidende Rolle. Mutter Annette litt unter Gebärmutterhalskrebs und Vater Troy unter dem Non-Hodgkin-Lymphom – einer bösartigen Erkrankung des Lymphgewebes.

Den Eltern zerbrach es das Herz, ihr Kind so leiden zu sehen. Doch das Mädchen meisterte die Operation mit Bravour und gilt heute, zwei Jahre später, als komplett krebsfrei. Mit gerade mal acht Jahren war sie die jüngste Patientin weltweit, die die Krankheit besiegt hatte.

Ab dem Teenager-Alter kommt allerdings eine neue Herausforderung auf Chrissy zu. Da nur ihre linke Brust wachsen wird, wird sie auf der rechten Seite eine Prothese tragen. Doch auch dann wird die Zehnjährige bestimmt das Beste aus ihrem Schicksal machen.