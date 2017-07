Ice Brew vs. Cold Brew

Kalter Kaffee per se ist nichts neues. Ganz einfach gemacht: man lässt den heiss gebrühten Kaffee einfach eine Stunde stehen. Geniessbar ist diese Variante dann wahrscheinlich weniger. Eiskaffee (also Ice Brew) wiederum kennen auch die meisten, sicher einmal aus der Eisdiele. Mit Cold Brew hat das aber wenig am Hut. Bei der Variante Ice Brew wird der Kaffee nämlich ganz klassisch mit heissem Wasser aufgebrüht und anschliessend mit Eiswürfeln geschockt. Bitterstoffe und Geschmack bleibt so fast gleich wie bei der heissen Variante. In Desserts wird der Geschmack dann mit Rahm, Sirups oder Glace verfeinert.

Cold Brew wiederum ist die Variante die Zeit braucht. Gemahlener Kaffee wird mit kaltem Wasser angesetzt, muss mehrere Stunden ziehen (mindestens 12 bis 24, die Meinungen gehen auseinander), danach wird der «Brew» gefiltert und ist trinkfertig. Das entstandene Konzentrat ist lange haltbar und lässt sich auch optimal zum Kochen weiterverwenden, da es zwar intensiv, aber harmonischer ist als heiss gebrühter Kaffee.

Vorteile von Cold Brew

Im Gegensatz zu heiss gebrühtem Kaffee, ist die kalt aufgesetzte Variante sehr viel intensiver im Aroma. Kommt davon, dass der Kaffee einiges länger im Wasser zieht. Gleichzeitig hat er dafür weniger Säure und Bitterstoffe, da kaltes Wasser diese weniger löst als brühendes. Kann also durchaus eine angenehme Variante für all jene sein, denen die Bitterstoffe im Kaffee nicht bekommen. Übrigens: Man verwendet für den Cold Brew Kaffee Wasser mit Raumtemperatur.

Home Brew

Genauso wie heisser Kaffee, lässt sich auch «Ice Brew» und «Cold Brew» spielend leicht zuhause nachmachen. Man muss nur ein bisschen Geduld mitbringen. Damit man sich keine Gedanken über das wie und wo machen muss, gibt es beispielsweise den Dripo Cold Brew Kaffeebereiter, mit dem das kalt brühen kinderleicht geht. Dank der handlichen Grösse nimmt er nicht viel Platz weg und lässt sich einfach zum Kaffeebecher to go umfunktionieren. Die luxuriösere Variante aus Glas sieht elegant aus und eignet sich hervorragend als Geschenk für jeden Kaffeeliebhaber.