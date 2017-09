Katastrophenhilfe-Behörden twittern falsche Telefonnummer: Irma-Opfer landen bei Sex-Hotline

Der Hurrikan Irma richtete in der Karibik und in Florida grosse Schäden an. Zahlreiche Opfer, deren Häuserdächer beschädigt wurden, wollten sich an eine Telefonhotline wenden, um Unterstützung zu erhalten. Stattdessen wurden ihnen am anderen Ende der Leitung jedoch Sex-Dienste angeboten, schreibt der «Miami Herald».

Denn die nationale Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe hat am Mittwoch die falsche Telefonnummer getwittert. «Willkommen bei Amerikas heissester Gesprächslinie. Männer, heisse Frauen warten darauf, mit euch zu sprechen», ertönt es. Statt den Anfangsziffern 1-888, posteten die Behörden 1-800.

Mittlerweile ist der Tweet mit der Sex-Nummer gelöscht und mit der richtigen ersetzt worden.