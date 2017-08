Kein Spass! Netflix verkauft jetzt Gras

Ja, du hast richtig gelesen: Im Rahmen eines Pop-Up Events in Hollywood wurden diese farbigen Gras-Döschen vergangenes Wochenende verkauft. Selbstverständlich völlig legal und nur zu medizinischen Zwecken.

Alle Sorten wurden so gezüchtet, dass sie zu einer berühmten Netflix-Serie passen. Die Inhaltsstoffe der verschiedenen Gras-Sorten unterscheiden sich nämlich und sollen immer für das passende Kiff-Erlebnis zur Serie sorgen. Die Sorten zu lustigen Serien sind daher eher Indica-lastig, während dramatische Serien durch einen hohen Sativa-Gehalt zur Geltung kommen sollen, schreibt der Guardian.

Auch die Namen der Sorten sind inspiriert durch Netflix-Serien:

«Poussey Riot» wurde zum Beispiel durch «Orange is the New Black» inspiriert, und soll einem dazu bringen, mit Freunden rumzuhängen und richtig dumme Witze zu reissen. «Banana Stand Kush» heisst die Sorte, die an «Arrested Develelopment» erinnern soll. Sie sei ideal dafür geeignet, einen grossen gelben Joint zu bauen, was eine Anlehnung an das in der Serie oft abgespielte Lied «Big Yellow Joint» ist.

Andere Sorten sind an Serien wie «Bojack Horseman» oder «Santa Clarita Diet» angelehnt. Da es sich bei Letzterer um eine Kannibalen-Komödie handelt, wurde die entsprechende Sorte dazu entwickelt, Heisshunger zu wecken. Hoffentlich nicht auf Menschenfleisch.

Netflix möchte momentan aber nicht ins Marihuana-Geschäft einsteigen. Der Verkauf diente nämlich als Promo-Aktion für die neue Netflix-Komödie «Disjointed», in der Marihuana eine wichtige Rolle spielt.

In Sachen Marihuana können wir Schweizer leider nicht in den Genuss von Netflix neustem Streich kommen, da sowohl die amerikanischen als auch unsere Gesetze den Versand von Marihuana nicht erlauben. Aber wer weiss, vielleicht ist die neue Serie ja so gut, dass man gar nichts rauchen muss, um sie lustig zu finden.