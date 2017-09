Schoggi-Giessen bei Chocolat Frey

Sie ist ein absoluter Glücklichmacher, die Schokolade. Ein Ausflug in die süsse Welt des Kakao-Goldes ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Erfahren Sie beim Besuch der Chocolat Frey alles über die Geschichte und Herstellung der Schokolade, von der Bohne bis zur Tafel. Im Workshop gestalten Sie anschliessend Ihre persönliche Schokolade. Ein Erlebnis für Gross und Klein.

Kochkurse in der ganzen Schweiz

Es ist Zeit etwas neues auszuprobieren. Während draussen der Regen gegen die Fenster prasselt, lernen Sie drinnen die Zubereitung neuer kulinarischer Köstlichkeiten. Ob asiatische oder italienische Küche, Kuchen oder Cupcakes – mit den gelernten Tricks werden Sie Ihre Gäste begeistern.

Escape Rooms

Sie sind gerade total im Trend, die mit Hinweisen gespickten Räume, aus denen man mit einer Gruppe Mitspielern unter Zeitdruck entkommen muss. Wenn also die Langeweile plagt, dann nichts wie hin und sich einem der kniffligen Rätsel stellen. Das perfekte Erlebnis für Hobby-Spürnasen!

Laser Tag

Weniger knifflig, dafür mit mehr Schweiss und Action geht es beim Lasertag zu und her. In futuristisch beleuchteten Räumen gilt es den Gegner mittels Laserpistole ausser Gefecht zu setzen. Ob Einzelkämpfer oder in Mannschaften, ein ruhiges Händchen und Zielgenauigkeit entscheiden am Ende wer gewinnt.

FIFA World Football Museum

Für Fussballbegeisterte ist das FIFA Museum mindestens einmal im Leben ein Muss! Und an einem verregneten Wochenende ist genau die richtige Zeit für einen Besuch in der faszinierenden Welt des runden Leders.

Fotoshooting alleine oder mit der Familie

Während es draussen schüttet, inszenieren Sie sich im Trockenen für das perfekte Bild. Ob alleine, als Paar oder ganze Familie mit Kind und Kegel – für aktuelle Fotos ist immer der richtige Zeitpunkt. Oder vielleicht möchten Sie in Zukunft selbst hinter der Kamera stehen und bessere Fotos schiessen können? Dann lohnt sich ein Kurs.

Wellness & Beauty

Der Sommer war schön, der Sommer war heiss, jetzt möchten wir uns einfach mal eine Auszeit gönnen und einen Wellness- und Beauty-Tag einlegen. Energie tanken, die Seele baumeln lassen und etwas für Wohlbefinden und Schönheit unternehmen.