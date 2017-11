Kirche darf keine Mahlzeiten mehr ausgeben: US-Stadt streicht Gratis-Essen für Obdachlose

Die United-Methodist-Kirche in Malibu, Kalifornien, hatte in den letzten drei Jahren Obdachlosen zweimal in der Woche kostenlose Mahlzeiten angeboten. Nun ist Schluss damit. Die Stadt zog ihr nach Thanksgiving den Stecker. Grund: Mit dieser Charity-Aktion locke man nur noch mehr Obdachlose an.

Während die einen sich über das Verbot in den sozialen Medien aufregten, versendeten die anderen laut «LA Times» Drohungen an die Adresse von Bürgermeister Skylar Peak. Dieser stellte sich vor einigen Tagen den Bürgern und nannte das Ganze ein «Missverständnis». Er versprach eine gemeinsame Lösung zu finden.

Sowohl die Stadt als auch private Spender stellten Hunderttausende von Dollar für Sozialarbeiter zur Verfügung, um Wohnraum und Dienstleistungen für Bedürftige zu finden. Heute gibt es unter den 13'000 Einwohnern 180 Obdachlose in Malibu.