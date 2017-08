Warum soll ich meinen Beckenboden trainieren?

Es gibt verschiedene Gründe und Ziele für das Beckenbodentraining. Grundsätzlich macht es für jede Frau Sinn, ihren Schambereich regelmässig zu trainieren. Mit zunehmendem Alter lässt die Gewebefestigkeit nach und es kann im schlimmsten Fall zu Harninkontinenz kommen. Ausserdem hält Beckenbodentraining die Muskulatur straff, was die Empfindung in diesem Bereich verstärkt und den Sex intensiviert.

Auch Schwangerschaft ist immer ein Bereich, bei dem das Thema früher oder später zur Sprache kommt. Je früher Frau mit dem Training anfängt, desto grösser ist die Chance, dass sie sich später nicht mit Harninkontinenz oder der Senkung von Bauchorganen in die Vagina auseinandersetzen muss. Natürlich ist es kein Garant, aber mit dem Training des Beckenbodens kann die Frau späteren Problemen vorgreifen und verbessert dabei erst noch das sexuelle Empfinden.

Hilfsmittel zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur

Nebst klassischen Übungen zur Stärkung der Muskulatur sind auch Hilfsmittel sehr beliebt bei Frauen. So lernt man die Muskulatur anzuspannen, Erfolge sind schnell und schon nach kurzen Trainingseinheiten spürbar. Grundsätzlich muss jede Frau für sich selbst entscheiden, wie sie sich am wohlsten fühlt für ein entsprechendes Training. Es lohnt sich auf jeden Fall den Bereich erst einmal ohne Hilfsmittel kennen zu lernen. Viele Frauen wissen erst einmal gar nicht, wie und welche Muskelpartien in ihrem Schambereich sie trainieren können.

Der Elvie Beckenbodentrainer mit App

Er ist klein und hat dank dem medizinischen Silikon eine angenehme Oberfläche. Die Aufbewahrungsbox, in der man den Trainer gleichzeitig aufladen kann, ist neutral und unscheinbar. So können Sie Elvie auch ins Reisegepäck legen, ohne dass gleich jeder vermutet, was Sie da bei sich tragen. Die Bewegungs- und Kraftsensoren des Trainers ermitteln live, wie stark ihre Muskulatur auf den Elvie einwirkt und zeigt Ihnen dass entsprechend in der dazugehörigen App an.

Wählen können Sie zwischen sechs unterschiedlichen Trainingseinheiten: Stärke, Hochziehen, Pulse, Halten, Tempo und Step. Entsprechend dem gewählten Programm und einer der vier Niveau-Stufen starten Sie Ihr 5-minütiges Programm. Anschliessend sehen Sie in der Übersicht Ihre Erfolge, Ihre persönlichen Ziele setzen Sie sich selbst. Das spannende an Elvie ist, dass er in so spielerischer Weise an die Sache ran geht. Wenn man den roten Ball auf der App während dem Training verfolgt, sieht es ein wenig aus wie ein Game. Ausserdem ist Elvie der kleinste Beckenbodentrainer der Welt. Sie haben also nie das Gefühl, dass Sie mit einem missglückten Sextoy trainieren. Dank einem optionalen Aufsatz wäre die Grösse noch individuell anpassbar.