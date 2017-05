Kleinkarierte Tischdecke als Kopftuch: Gabalier macht sich über Ösi-Präsidenten lustig

Vergangene Woche brachte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine hitzige Kopftuch-Diskussion ins Rollen (Zum Artikel). Bei einem Gespräch mit Jugendlichen antwortete er auf die Frage, wie er sich denn gegen die vorangegangenen Übergriffe auf muslimische Frauen mit Kopftuch positioniere: «Wir werden noch alle Frauen bitten müssen, Kopftuch zu tragen, aus Solidarität mit jenen, die es aus religiösen Gründen tragen.» Dieser Wortlaut sorgte bei unseren Nachbarn für grosse Aufruhr.

Österreichs Kultsänger Andreas Gabalier liess sich diese Chance nicht nehmen und machte sich auf Facebook über die Aussagen seines Bundespräsidenten lustig. Er postete ein Foto mit einer kleinkarierten Tischdecke über seinen Haaren, einem Schnapsglas in der Hand und schrieb dazu:

«Nachdem für Sie der Tag in unserem Land noch kommen wird, an dem wir ALLE Frauen bitten werden müssen, ein Kopftuch zu tragen, aus Solidarität anderen Kulturen gegenüber, denen es die 'Religion vorschreibt', habe ich mir heute schon einmal eines aus Solidarität unseren Frauen gegenüber aufgesetzt! In weiser Voraussicht auf das noch folgende Alkoholverbot, aus Solidarität jenen Religionen gegenüber, in denen man keinen Alkohol trinkt, habe ich heute schon einmal damit begonnen, mein Verdauungsschnapserl nach meinem geliebten Schweinsbraten gegen ein Stamperl steirisches Kernöl zu ersetzen!»

Sein ironischer Beitrag hat bereits über 76'000 Likes bekommen und sorgt für heftige Diskussionen im Netz. Während ihm viele User zusprechen, hagelt es auch Kritik für Gabalier. Der Sänger habe die «ironische Aussage» des Präsidenten nicht verstanden und mache sich lächerlich.