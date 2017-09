Smartphones: ein Herd für Bakterien

Es ist allgemein bekannt, dass Handy-Oberflächen die perfekten Brutstätten für allerlei Bakterien sind. Schliesslich sind Smartphones mittlerweile immer und überall dabei. Wir möchten auf der Toilette up to date sein, klicken in der Küche durch Rezepte und beantworten in Zug und Tram Nachrichten. Nur die wenigsten Nutzer reinigen bzw. desinfizieren ihr Handy regelmässig. Studien belegen, dass die Oberflächen unserer Mobiltelefone ein Zehnfaches an Bakterien beherbergen, als sie auf Toilettenringen und Türfallen gefunden werden – manchmal sogar noch mehr!

Ekelhaft ist dabei nur die eine Seite, die Bakterien können durchaus gefährlich werden. Der optimale Lebensraum für die Keime sind warme Plätze. Die Wärme ausstrahlenden Mobiltelefone, die wir meistens in Hosensack oder Tasche aufbewahren, schaffen die optimale Grundlage zur Vermehrung. Im öffentlichen Verkehr sind wir unseren Mitmenschen dabei fast schon wehrlos ausgeliefert, die Bakterien wandern von Sitzen und Fallen auf die Handyoberfläche und brüten dort weiter.

Smartphone als Krankheitsüberträger?

Tests und Studien belegen immer wieder, wie stark unsere Smartphones von der Bakterienplage betroffen sind. Und auch wenn man sie von blossem Auge nicht sieht, sie sind da. In den meisten Fällen unbedenklich, aber trotzdem nicht selten Schuld daran, dass wir uns zum Beispiel mit Grippeviren anstecken.

Speziell für Personal in Spitälern und Gesundheitseinrichtungen können die Bakterien aber richtig gefährlich werden. Auch hier haben Tests gezeigt, dass sich auf den Smartphones Bakterien und Viren abgesetzt haben, die gar nicht mehr harmlos sind. Darum sollte man hier wirklich darauf achten, dass man nicht nur Kleidung und Hände regelmässig reinigt sondern auch das Smartphone.

Smartphone Reiniger

Damit das Smartphone regelmässig von Bakterien befreit wird gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Angriff mit Wasser, Seife und Chemikalien wagen, das kann im Zweifelsfall aber tödlich für das Smartphone enden. Noch sind nicht alle Geräte wasserresistent. Chemikalien könnten das Material angreifen und schlussendlich kommt man sowieso nie in alle Ritzen.

Viel effektiver ist ein UV-Licht-Reiniger. Die Ultraviolettstrahlung durchdringt die Zellwände von Bakterien und Viren und zerstört ihre DNA, die Zellen sterben ab und können sich nicht mehr vermehren und es besteht keine Ansteckungsgefahr mehr. Sogar multiresistente Erreger, die gegen Chemikalien und Antibiotika immun geworden sind, können mit dem UV-C Licht abgetötet werden. So verschwinden 99.99 % aller Bakterien auf Ihrem Mobiltelefon. Und das Beste: mit dem Phonesoap 2.0 dauert die Prozedur nur 5 Minuten. Gleichzeitig können Sie Ihr Smartphone auch aufladen.

Da die UV-C Lichter hocheffektiv und ungefährlich für ihre Geräte sind, können Sie auch Ihre Smartwatch, Kreditkarte, Schlüssel und andere Gegenstände von Bakterien befreien. Die Handhabung ist kinderleicht.