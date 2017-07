Kurioser «Verkehrsunfall»: Frau stürzt bei flottem Dreier vom Balkon

Der flotte Dreier ist eines der häufigsten Sexfantasien von Männern. In der Theorie ist die Vorstellung, ein heisses Abenteuer mit der Freundin und einer schönen Fremden zu haben einfach aufregend. Ein Mann aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz zeigt nun, wie es in der Praxis aussehen kann.

In der Nacht zum Donnerstag hatte sich der Mann nackt auf einer Terrasse in Bad Breisig mit zwei Damen vergnügt, ehe es zum kuriosen Sex-Unfall kam. Laut des Polizeiberichts, soll es zu einem «Positionsstreit» gekommen sein, wobei sich eine der Damen gegen ein Balkongeländer lehnte und dann drei Meter in die Tiefe stürzte. Die andere Frau wollte ihr erschrocken zur Hilfe eilen und verletzte sich ebenfalls bei einem Treppensturz.

Während die beiden Damen Knochenbrüche erlitten, kam der Mann unverletzt davon. Ob die zwei sich ein nächstes Mal zu solch einem Abenteuer überreden lassen, ist stark zu bezweifeln.