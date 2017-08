WWF: Natur- und Umweltschutz aus der Schweiz

Das Panda-Logo ist unverkennbar. Der World Wide Fund for Nature (früher World Wildlife Fund) oder eben kurz WWF ist eine weltweit bekannte Tier- und Naturschutzorganisation mit Sitz in der Schweiz. Seit der Gründung 1961 hat sich die Stiftung für über 13’000 Projekte im Bereich des Naturschutzes eingesetzt und damit die Lebensräume zahlreicher Tiere erhalten, sie vor dem Aussterben beschützt und der Natur wieder ein Stück von dem zurück gegeben, was der Mensch immer mehr vernichtet. Weltweit helfen mehr als fünf Millionen Freiwillige im Unternehmen mit, das vorwiegend von Spendengeldern lebt. Bisher wurden über zehn Milliarden US-Dollar in abertausende Projekte rund um den Globus investiert.

Die WWF Plüschtiere

Kuscheltiere sind ein tolles Mitbringsel für Kinder, man darf aber auch als Erwachsener noch hie und da Kind sein. Gerade wenn man damit etwas zur Umwelt und für den Tierschutz beisteuert. Die WWF-zertifizierten Plüschtiere sind genau für diesen Zweck erschaffen worden. Beim Kauf jedes flauschigen Freundes geht ein Teil des Erlöses an den WWF, der das Geld für seine zahlreichen Projekte im Natur- und Umweltschutz einfliessen lässt. Alle WWF Plüschtiere erfüllen die Spielwaren Richtlinien EN71 und die Produktionsstätten sind ILO (International Labour Organization) geprüft und ICTI (International Council of Toy Industries) zertifiziert. So sind auch die Hangtags, also die Preisschilder, an den Tieren aus 100% Recycling-Papier, das Stoff-Label aus 100% ungebleichter Baumwolle.