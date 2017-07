Insula Maior

Was übersetzt soviel wie «grössere Insel» bedeutet, kennt man als Mallorca, die grösste und bekannteste Insel der Balearen. Millionen europäische Touristen strömen jedes Jahr auf die spanische Ferieninsel, die zusammen mit Ibiza, Formentera und zahlreichen kleineren Inseln eine autonome Gemeinschaft innerhalb Spaniens bildet.

Falsches Image: Saufen, Party, Billigtourismus

Sie hatte viel zu kämpfen in den letzten Jahren und ist auch jüngst wieder in den Schlagzeilen. Nachdem die Immobilienpreise in die Höhe schnellten und die Insel von Touristen überflutet wird, hat Mallorca 2017 beschlossen, jährlich nur noch eine begrenzte Anzahl Gäste gleichzeitig reinzulassen. Knapp sechs Millionen Leuten reisten 2016 für Ihren Urlaub auf die Insel, 2017 werden gar noch mehr erwartet.

Weine von der Sonneninsel

Dass die Insel mit dem berühmten Ballermann, wo kaum jemand spanisch spricht und man sich fühlt wie in Deutschland, kein gutes Image in Sachen Weinkultur hat, dass ist kein Wunder. Dabei machen in den letzten Jahren sehr viele neue Bodegas mit fantastischen Weinen von sich reden. Nase rümpfen zählt also nicht mehr, Mallorca hat es nämlich geschafft, auf dem europäischen Weinparkett von sich reden zu machen.

Im 19. Jahrhundert war die Insel sehr bekannt für ihre Süssweine aus der Malvasia-Traube. Der Produktion wurde aber ein jähes Ende bereitet, als sich die Reblaus um 1900 auf der Insel breit machte und für produktionstechnische Katastrophen sorgte. Bis Ende des 20. Jahrhunderts hat Mallorca vor allem günstige, einfach Touristenweine produziert. Sie waren nicht schlecht, aber eben auch nicht jene, für die das Weinpublikum sich begeisterte.

Dabei herrschen auf Mallorca dank ganzjährig grosszügiger Sonneinstrahlung, meist kurzen Wintern und moderater Niederschlagsmenge sehr gute Voraussetzungen für den Weinanbau. Das haben sich im 21. Jahrhundert immer mehr Produzenten, viele davon auch neue, zu Nutze gemacht. Grundsätzlich teilen sich zwei Weingebieten mit DO-Prädikat den Markt. Es gibt zwar noch andere, kleinere Weingebiete, 90 % der mallorquinischen Weine kommt allerdings aus den DO-Gebieten Binissalem mit rund 400 Hektaren und Pla i Llevant mit rund 250 Hektaren. Unlängst haben sich die Einwohner auch der Region Banyalbufar wieder mehr gewidmet. Vor der grossen Katastrophe im 19. Jahrhundert wuchs hier die Malvasia-Traube. Mallorca ist also eine aufstrebende Weininsel und hat das Potenzial, sich mit seinen fantastischen Weinen noch mehr zu bewähren.

Rotweine und Weissweine aus Mallorca

Momentan konzentrieren sich die Mallorquiner vor allem auf die Kelterung roter Weiner. Etwa 80 % der Weine, die auf der Insel hergestellt werden sind Rotweine, nur 20 % weiss. Sekt ist ein Thema, dass Mallorca noch nicht spannend macht. Da gibt es viele stärkere Produkte auf dem Markt. Manto Negro, Fogoneu, Callet Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah sind die vorrangigen Trauben der roten, Prensal Blanc, Macabeo, Parellada, Moscatel und Chardonnay zeichnen für die weissen Weine aus Mallorca.

Weinempfehlungen

Wenn wir Sie überzeugen konnten, dass Mallorca ein aufstrebendes Weingebiet ist, dann haben wir für Sie noch ein paar Empfehlungen. Noch sind sie schliesslich die Geheimtipps, die Weine aus Mallorca. Unter Kennern spricht man zwar schon länger davon, bald wird man immer mehr von den Weinen der Sonneninsel hören. Probieren Sie’s aus und lassen Sie uns wissen, welche Mallorquiner Ihnen am besten geschmeckt haben.

Tianna Bocchoris Blanc

Dieser Wein passt perfekt zum Sommer und dem nächsten Grillabend. Ausgebaut im Eichenfass, wurden die autochthonen Rebsorten Prensal Blanc und Giró Ros mit Sauvignon Blanc assembliert. Mit ausgeprägter Frucht ist es ein Wein, der sehr gut zu Fischgerichten passt. Frisch vom Grill, mit leichten Röstaromen oder in einer leckeren hellen Sauce, das freut den Tianna Bocchoris Blanc. Dazu Gemüse oder knackige Salate und das BBQ kann nicht mehr schief gehen.

Binigrau Obac Tinto

Leicht essen, hört man immer wieder in den heissen Sommermonaten. Dabei sind gerade die Spanier das Volk, dass es sich nicht nehmen lässt, das ganze Jahr über die herrlichsten Gerichte zu geniessen, egal ob schwer oder leicht. Der Binigrau Obac Tinto passt perfekt deftigen Gerichten. Pasta mag er, Lamm gehört zu seinen Favoriten und auf Schmorgerichte freut er sich ebenfalls. Auch wenn es nur eine würzige Käseplatte abends auf der Sonnenterrasse ist, dürfen Sie diesen Wein dazu servieren.

Anima Negra AN/2

Ein persönlicher Favorit von mir, der kleine Bruder des Anima Negra AN. Kennengelernt bei meinem Lieblingsspanier Bodega Prado in St. Gallen. Davon lagere ich gerne immer ein zwei Flaschen zuhause, er hat mich nie enttäuscht. Ein Unbekannter ist er mittlerweile gar nicht mehr, unter Weinkennern ist der Mallorquiner längst ein alter Bekannter. Seine Aromen sind wuchtig, es ist ein Wein mit ausgeprägten Tanninen, der sich als Begleiter von rotem Fleisch sehr gut eignet, aber genauso Frucht und Würze balancieren kann. Lamm oder Rind die Klassiker, wenn Sie den Tropfen lagern passt er spätestens zu Weihnachten hervorragend zum würzigen Truthahn.