Damaszener Stahl

Eine uralte und traditionelle Geschichte begleitet den Damaszener oder auch Damast-Stahl, aus dem heute die mitunter besten Küchenmesser geschmiedet werden. Im Mittelalter sorgten die legendären Waffenschmiede von Damaskus mit ihren mehrlagigen, besonders scharfen Schwertern für Aufsehen. Aus mehreren Lagen hartem und weichem Stahl wurden sie gefertigt, was sie hart und scharf machte wie keine anderen Messer und Schwerter.

Die Technik des Stahlfaltens fand ihren Weg später nach Japan, wo sie genutzt wurde um die besten Samurai-Schwerter herzustellen. Und schliesslich stellte man Damast-Messer für die Küche her. Gerade in Japan, wo viele Speisen roh zubereitet werden, braucht es ebensolche scharfen Messer, die auch lange halten.

Von Asien zurück nach Europa

Das die Messer aus Damast bei uns noch nicht so lange bekannt sind oder in der Küche verwendet werden liegt ganz einfach am Rost. Der ursprüngliche Damaszener Stahl korrodierte mit der Zeit und rostete. Man musste die Messer entsprechend pflegen und Ölen, um das zu verhindern. Für die Küche waren sie damit aber eben ungeeignet. Mittlerweile sind alle auf dem Markt erhältlichen Damast-Messer aber aus einem neuen korrosionsbeständigen Stahl gemacht, der dieses Problem beseitigt und den Weg in die europäischen Küchen geebnet hat.

Ein zweiter Faktor dürfte nach wie vor sein, dass die Messer nicht gerade wenig kosten. Im Gegensatz zu handelsüblichen Küchenmessern muss man teilweise mehrere hundert Franken für die Messer berappen. Allerdings sind sie weitaus langlebiger, bleiben länger scharf und schneiden besser, als einfache Stahlmesser. Wenn man also regelmässig zuhause in der Küche steht, dann lohnt sich die Investition.

Damast-Messer für Hobby-Köche

Wenn Sie sich selbst oder einem anderen Hobby-Koch eine Freude bereiten möchten, dann sind die folgenden Messer aus Damast-Stahl perfekt. Einige von ihnen lassen sich sogar personalisieren – ein langlebiges Geschenk, das ganz bestimmt für viel Freude in der Küche sorgt.

Personalisierbares Santoku Messer

Aus japanischem Damaststahl gefertigt, präsentiert in schöner Holzbox und personalisierbar mit dem eigenen oder dem Namen des Beschenkten. Beidseits der Mittellage sind jeweils 33 parallele Lagen Damast-Edelstahl aufgeschweisst – 17 weichere und 16 härtere Lagen.



Profi Messerset mit Holzblock

Nicht nur ein Messer, gleich fünf aus Damast-Stahl gefertigte Küchenhelfer sind in diesem Profi-Set enthalten. Auch bei diesen fünf Messern sind beidseits der Mittellage jeweils 33 parallele Lagen besten Edelstahls aufgeschweisst. Durch die spezielle Fertigungstechnik entsteht das typisch gekräuselte Muster auf allen Messern.



Personalisierbares Midori Santoku Messer

So scharf, es gleitet durch Fleisch, Fisch und Gemüse wie durch Butter. Das Damast-Messer von Richardson Sheffield aus insgesamt 67 Lagen Edelstahl kann mit dem Namen personalisiert werden. Nicht nur ein tolles Geschenk, auch ein perfekter Küchenhelfer für Hobby-Gourmets.



Damast-Stahl Kochmesser inkl. Bambus-Schneidebrett

Normalerweise kosten Messer dieser Liga über 100 Franken. Da dieses Messer hauptsächlich für die Gastronomie geschaffen wurde, haben Sie die Möglichkeit zum Bestpreis ein Damast-Messer zu erstehen. Der Griff und die Klinge sind ohne Schnickschnack, scharf und langlebig bleibt die Klinge natürlich trotzdem. Dazu gibt’s ein Bambus-Schneidebrett.