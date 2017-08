Leider wars kein Prinz: Vegetarierin findet Frosch im Biosalat und behält ihn als Haustier

Nichtsahnend sass die 37-jährige Kalifornierin am Mittwoch, dem 23. August mit ihrem Ehemann beim Znacht, als sie plötzlich ein kleines Fröschlein in ihrem Biosalat der Supermarktkette «Target» entdeckte. Beckys erste Reaktion darauf war, den bereits gegessenen Salat auf dem WC zu erbrechen. Die Vegetarierin befürchtete nämlich, bereits weitere Amphibien verschlungen zu haben, ohne es zu merken.

Währenddessen rief ihr Ehemann, der sich immernoch am Tisch befand ihr zu, dass das kleine Fröschlein (heute heisst er «Lucky») noch lebte. Wie ein Bisiwetter machte er sich deshalb daran, die Tahini-Zitronen-Vinaigrette vom Tier abzuwaschen, um ihm danach eine inbrünstige Herzmassage zu verpassen. Und tatsächlich: Nach einigen Sekunden erwachte das Tier aus seinem Salatsaucen-Koma!

Becky und ihre Familie brachten es danach einfach nicht übers Herz, den Frosch irgendwo draussen auszusetzen. Er wurde deshalb «Lucky» getauft und lebt seither in einem luxuriösen Terrarium in Beckys Büro. «Er hat so vieles durchgestanden. Ich bin einfach glücklich, dass er überlebt hat und dass ich ihn nicht gegessen habe», erklärte sie der Los Angeles Times.

Als Entschuldigung für den nicht-so-vegetarischen Salat, spendierte Target Becky Garfinkel übrigens eine Geschenkkarte im Wert von fünf US-Dollar (umgerechnet etwa CHF 4.80). Für den Salat habe sie mehr bezahlt, schreibt Becky auf Facebook.