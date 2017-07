Egal ob es der erste Tag nach den Ferien oder der Wechsel vom Kindergarten in die erste Klasse ist, man ist als Kind immer wahnsinnig aufgeregt. Der Gedanke daran sorgt für schlaflose Nächte, man freut sich auf alte und neue Kameraden, denkt über die kommenden schwierigen Matheaufgaben nach hofft, dass schon bald die erste Schulreise angekündigt wird. Eltern sind an dieser Stelle meist noch nervöser, schliesslich will man nur das Beste für sein Kind! Wenn Sie Ihrem Sprössling den Eintritt in das Schuljahr also versüssen wollen, dann muss nicht zwingend Schleckzeug in den grossen Wundertüten versteckt sein. Wir haben cooles Zubehör gefunden, die den ersten Schultag nach den Ferien spannend machen.

Rucksack Jetpack

Der Ernst des Lebens beginnt noch früh genug, etwas Spass und Spannung gehört zum ersten Schultag dazu. Dieser Rucksack im ultracoolen Jetpack-Motiv begeistert kleine Abenteurer und angehende Astronauten und hat erst noch Platz für alles. Hauptsache und vier kleine Fächer, damit alles am richtigen Ort verstaut und dabei ist.

Turnbeutel

Sport, oder eben das bekannte Turnen ist ein beliebtes Fach bei vielen Kindern. Zeit sich etwas auszutoben und das ganze Lesen, Schreiben und Mathe büffeln für einen Moment zur Seite zu legen. Die passenden Turnbeutel für Mädchen und Jungs gibt’s von Reisenthel. Nicht nur für die Schule geeignet, auch für Wandertouren, zum Training jeglicher Freizeitsports oder fürs Strandtuch ins Freibad.

Regenponcho

Es gibt sie immer wieder: die Regentage. Und trotzdem muss man zur Schule. Gerade an diesen Tagen ist es wichtig, dass Ihr Kind auf der Strasse gut erkennbar ist, um Unfällen vorzubeugen. Mit diesen bunten Regenponchos in grün oder pink sind sie nicht nur geschützt vor Nässe und Kälte, sie sind auch ganz bestimmt nicht zu übersehen.

Schulrucksack

Früher waren sie aus Leder, mit Kuhfell in schwarz, braun und weiss. Heute gibt es wohl modernere Vraianten des Schultheks, aber gebraucht wird er nach wie vor, damit das Etui in die Schule und die Hausaufgaben wieder nach Hause mitkommen. Auch hier gilt: entscheiden Sie sich für eine gut sichtbare Variante, am besten mit Reflektoren, damit Ihr Kind gut sichtbar Strassen überqueren kann.

Wecker

Wenn es die erste Klasse ist, dann muss sich ihr Kind daran gewöhnen, jeden Tag aufzustehen und zeitig das Haus zu verlassen. Jetzt, wo man gerne ausschlafen würde, wird man plötzlich aus den Federn gezwungen. Um den Start in den Tag zu vereinfachen eignet sich ein Wecker mit Motiv. Zum Beispiel der Star Wars Wecker mit Zeitbeamer, aber auch von Lego gibt es tolle Exemplare. Wer sich lieber von Dorie und Nemo wecken lassen möchte ist mit dem klassischen Klingelwecker bestens gerüstet.

Etui

Wer cool ist, der hat heute ein Motiv-Etui. Wenn Sie Ihrem Sprössling also eine grosse Freude machen wollen, dann ist dieses Sneaker-Etui für Stifte, Spitzer, Lineal und Co. genau das Richtige für den ersten Schultag. Die Schule soll schliesslich Spass machen und die neidischen Blicke der Schulkameraden sind damit gesichert.

Projektor

Es ist die Nervosität vor dem ersten Schultag, die Aufregung nach der ersten Woche oder schlicht die schlaflose Nacht, wenn die Gedanken um die nächste Schulstunde kreisen. Für Entspannung sorgt ein Lichtprojektor, der die Wellen des Meeres an die Decke zaubert oder in ferne Galaxien entführt mit Laser-LEDs.

Stiftehalter & Spitzer

Das Pult zuhause wird zum zentralen Faktor, wenn man in die Schule kommt. Der Kopf raucht, die Späne des Bleistifts fliegen beim Spitzen, aber es muss alles gut organisiert sein. Darum: ein Stiftehalter in Form eines Einhorns oder Gummistiefeln sind der Hingucker, mit einem elektrischen Spitzer aus Holz kommt der Bleistift noch einfacher zum Einsatz.