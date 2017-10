Licht, Make-up & Geo-Tag: 8 Tipps für das perfekte Selfie

Blickamabend.ch-Redaktorin Anastasia hat den Selfie-Workshop bei mad Hairstyling Ave in der Europaallee in Zürich besucht.

Dort haben Fashion-Fotografin Ellin Anderegg, Social-Media-Managerin bei mad Hairstyling Myriam Grubenmann, und die Hair- und Make-up-Profis Marc-M. Menden und Mänz Marc Moser (ebenfalls von mad Hairstyling) verraten, mit welchen Tricks du das perfekte Selfie hinkriegst.

1. Draussen fotografieren

Ellin Anderegg rät, wenn möglich, draussen zu fotografieren. «Die Handy-Sensoren brauchen Licht, und das Sonnenlicht ist das stärkste und somit das beste.» Draussen hast du wiederum drei Möglichkeiten. 1. Du schaust direkt in die Sonne - Der Vorteil dabei ist, dass das Foto sicher scharf und gut belichtet ist. Der Nachteil ist, du wirst geblendet und das harte Licht betont jede Falte (falls du schon welche hast). 2. Du stellst dich ins Gegenlicht - In diesem Fall hast du die Sonne im Rücken und wirst garantiert nicht geblendet. Allgemein erscheint das Bild sanfter, da das Licht sehr weich ist. Der Nachteil ist allerdings, dass der Hintergrund weiss bleibt, wenn man selber sichtbar sein möchte. Es ist nämlich schlicht unmöglich, sich und den schönen Sonnenuntergang im Hintergrund gleichzeitig scharf zu stellen. 3. Du fotografierst im Schatten - Diese Option ist Ellins Favorit, da so die Haare und das Make-up am besten zur Geltung kommen und der Hintergrund nicht verblendet wird.

Weiter rät Ellin, am späten Nachmittag zu fotografieren, da dann die optimalsten Lichtverhältnisse gegeben sind und darauf zu achten, dass das Gesicht nicht halb in der Sonne und halb im Schatten ist.

2. Drinnen fotografieren

Wenn man in einem Raum fotografiert, dann am besten mit einem Ringlicht, mein Ellin. Dieses beleuchtet das Gesicht natürlich und bringt das Make-up und die Haare zur Geltung. Aufs Blitzlicht sollte man dagegen nach Möglichkeit verzichten. Auf den Fotos erscheinen nicht nur die Augen häufig rot, sondern auch diverse Hautstellen unvorteilhaft glänzend.

3. Der richtige Winkel

Genau wie beim Fotografieren mit Sonnenlicht, gibts auch beim Winkel drei Möglichkeiten, wie man das Handy halten kann. 1. Von oben - So erscheinen die Wangenknochen schlanker und die oberen Gesichtspartien werden betont. Nicht geeignet ist die Position für Leute mit einer hohen Stirn. 2. Gerade aus - Das ist der natürliche Winkel, bei dem man wenig falsch machen kann. 3. Von unten sollen sich nur Fortgeschrittene fotografieren, um ein Doppelkinn zu vermeiden.

Damit der Arm nicht zu gross auf dem Foto erscheint, hält man ihn am besten nicht gestreckt, sondern im 45 Grad Winkel gebogen.

4. Richtig lachen

Lachen kommt auf Selfies immer gut rüber. Doch die meisten Menschen lachen im Alltag «nach hinten», wie Ellin aus Erfahrung erzählt. Deswegen sollte man wie «eine Schildkröte» nach vorne lachen, um kein Doppelkinn zu riskieren.

5. Richtig optimieren

Das Bild sollte nicht zu stark retuschiert werden, um nicht fake zu wirken. Aber kleine Tricks sind erlaubt. Neben den üblichen Instagram-Filtern, gibt es auch diverse Verbesserungs-Apps. Ellin arbeitet am liebsten mit «Facetune». Dort kann man nicht nur die Gesichtsproportionen ein bisschen anpassen und die Haut glätten, sondern auch die Augenringe im Nu verschwinden lassen.

6. Schön geschminkt

Der Make-up-Profi Mänz weiss, wie man mit Contouring die richtigen Stellen im Gesicht betonen kann. Setzt man das Puder unterhalb der Wangenknochen (nicht direkt drauf), erscheint das Gesicht schmaler. Bei der Nase kommt die Farbe immer direkt auf den Nasenrücken und nie auf die Seiten. Grundsätzlich gilt: Je weiter aussen man contouriert, desto dünkler darf die Farbe sein. Im Gegensatz zu Contouring-Puder kommt das Rouge nie bis ans Ohr hinten, sondern am besten nur direkt auf die Wangenpartie.

Um die Augen grösser wirken zu lassen, kannst du die Wasserlinie mit einem hellen Kajal schminken. Statt zu einem weissen, greifst du besser zu einem cremefarbenen. Ansonsten wirken die Augen schnell puppenhaft.

7. Du hast die Haare schön

«Wer Volumen möchte, muss doppelt so hoch arbeiten» - so das Motto von Marc. Weil sich das Haar sowieso im Verlaufe der Zeit legt, sollte man zu Beginn tendenziell mehr Volumen als am Ende gewünscht hinzaubern. Die besten Hilfsmittel sind dafür das Trockenshampoo und das Puder. Anschliessend kann man die Haare noch mit etwas Haarspray fixieren. Um klebrige Stellen zu vermeiden, sprühst du das Spray am besten nicht direkt in die Haare, sondern zuerst auf die Hände. Dann fährst du mit den Händen durchs Haar und verteilst es so viel gleichmässiger.

Bei Locken rät der Experte, sie nach dem Eindrehen nur auszuschütten, statt auszubürsten oder mit den Händen durchfahren. So bleibt die Bewegung länger erhalten.

Wer viele kleine Babyhaare hat, die beim Wirbel und Scheitel in alle Richtungen stehen, soll darauf achten, bei Fotos einen farbigen Hintergrund zu wählen. Denn bei einem neutralen Hintergrund, fällt jedes Härchen viel stärker auf.

8. Posten nicht vergessen

Myriam Grubenmann rät, neben Hashtags auch den Geo-Tag nicht zu vergessen und am besten entweder früh morgens oder am Abend zu posten. «Da sind die Leute im ÖV unterwegs und haben Zeit, sich Instagram-Posts anzuschauen.»