Lionel aka Ask Switzerland: «Der Rütlischwur war auf der Hanfwiese»

Lionels «Tour de Urkantön» geht in die zweite Runde. Im letzten Video schockierten uns die Innerschweizer mit Aussagen wie: «Wilhelm Tell heisst zum Vornamen Walter.» Und auch dieses Mal geht ähnlich zu und her. Ob Himmelsrichtungen, Kantone, die mit dem Buchstaben S beginnen, oder die Frage, nach welchem Kanton die Schweiz benannt ist - die Antworten sorgen für Kopfschütteln.

Für dieses Video wurde Lionel wieder von Robin von «Schwiizchiste» begleitet.

