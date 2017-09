Youtuber Lionel ist wieder einmal in Bern unterwegs und hat sich fest vorgenommen, keine Sex-Fragen mehr zu stellen. So befragt er Passanten nach dem kommenden Schweizer Meister, nach den Nachbarsländern der Schweiz und dem Vierwaldstädtersee. Schau dir im Video an, was dabei dabei herausgekommen ist.

Lionels Youtube-Kanal findet du übrigens hier.