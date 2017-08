Luxuriöse Ferien: 10 atemberaubende Airbnbs, in denen Stars Urlaub machen

Immer mehr Stars entscheiden sich für Airbnb anstelle von Hotels, um ihren Urlaub zu geniessen. Darunter findet man Villas mit Privatstränden, Infinity-Pools und vieles mehr. Nun können wir im gleichen Ferienhaus wie die Stars unseren Urlaub verbringen.

1. Beyoncé

Queen Bey hat sich nach ihrer «Formation»-Performance am Super Bowl in diese luxuriöse $10'000/Tag-Villa zurückgezogen. In dieser Ferienbleibe entspannente sich die Sängerin mit Sicht über ganz San Francisco und Silicon Valley inkl. Infinity-Pool, Fitness Center und einem 24 Hektar grossem Garten.

2. Britney Spears

Queen of Pop Britney Spears hat in diesem zweistöckigem Haus im Wert von $30 Millionen in Malibus «Billionaire's Beach» ein verlängertes Wochenende mit Freunden und Familie verbracht. Dieses Anwesen bietet unter anderem eine gläserne Terrasse, einen Fitness-Pool, einen Hot Tub, ein Cheminee und natürlich grosse Fenster, damit man volle Sicht auf den Pazifik geniessen kann.

3. Drake

Der kanadische Rapper weiss, wie man Urlaub macht. Der Beweis dafür ist die Wahl seines Ferienziels: Die Beverly Hills Villa im italienischen Stil kostet $10'000 pro Nacht und hat unter anderem ein Kino, Game-Room, Weinkeller und Infinity-Pool zu bieten - also alles, was man für eine Party braucht, wenn «Hotline Bling» im Hintergrund läuft.

4. Kim Kardashian West und Kanye West

Kein Celebrity-Paar polarisiert die Leute mehr als Kim und Kanye - bei diesem New Yorker Penthouse ihrer Wahl sind sich jedoch alle einig. Diese stilvolle Dachwohnung, in die sich die beiden nach Kanyes Saint Pablo Tour zurückgezogen haben, kostet $10'000 pro Nacht und hat sieben Terrassen, einen Dachpool, Gym und Sauna und natürlich genügend Spielfläche für die North und Saint.

5. Kendall und Kylie Jenner

Was Kim kann, können ihre Geschwister schon lange: Die jüngeren Schwestern von Kim sind in diese $50- Millionen-Villa auf den Turks- und Caicosinseln gefahren, um Kylies 19. Geburtstag zu feiern. Die Anlage besteht aus drei verschiedenen Villen mit total 23 Zimmern. Wow!

6. Lady Gaga

Da sie beim diesjährigen Coachella Festival eine der Top-Acts war, hat sich Lady Gaga für dieses romantische Ferienhaus im Resort-Style in Rancho Mirage, Palm Springs entschieden. Diese Luxusvilla hat einen 360-Grad-Aussicht auf die Berge und einen grossen Swimming-Pool. Für $10'000/Nacht und mit speziell angefertigtem Blumen-Design aus Italien hat die Sängerin vor und nach ihrem Auftritt wieder Kraft getankt.

7. Kendrick Lamar

Gleich in der Nähe von Lady Gaga hat sich auch Kendrick Lamar eine Villa ausgesucht, ebenfalls in Rancho Mirage, Beverly Hills. Noch exklusiver kann man sich eine Villa in der Wüste kaum vorstellen, welche sogar einen Tennisplatz auf dem Grundstück hat. Auch hier hat der Luxus seinen Preis bei über $10'000 die Woche.

8. Selena Gomez

Popsternchen Selena Gomez gönnte sich letztes Jahr vor ihrer Revival Tour zusammen mit ihren Besties Ferien in diesem unglaublichen Malibu Strandhaus mit Sonnendeck und Privatstrand. Der Preis liegt bei knappen $ 3'000/Nacht. So würden auch wir uns auch für eine anstrengende Tour vorbereiten.

9. Wiz Khalifa

Ebenfalls auf der Coachella-Bühne war Rapper Wiz Khalifa und hat hierzu dieses Grundstück im Wert von $10 Mio. gemietet. Das Haus bietet mit seiner Outdoor-Küche, dem Tennisplatz, dem Pool und Spa alles an Unterhaltung, was man sich für ein verlängertes Weekend vorstellen kann. Dafür bezahlte der Rap-Star gute $ 2'000/Nacht.

10. Mariah Carey

Die Sängerin verbrachte zusammen mit ihren Zwillingen und ihrem Partner Brian Tanaka letztes Jahr die Feiertage in dieser Luxus-Ski-Hütte in Aspen, mit direktem Zugang auf die Skipiste. Das Haus hat einen Wert von $22 Millionen und insgesamt fünf Schlafzimmer und Bäder. Passend hierzu können wir sagen: All we want for Christmas is - so zu urlauben wie Mariah.