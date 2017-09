Strenge Vorgaben

Damit ein Schaumwein sich Champagner nennen darf, muss er sehr strenge Qualitätsmerkmale erfüllen. Darunter fallen unter anderem ein genaues Anbaugebiet, vorgegebene Pflanzendichte, Ertragsbeschränkung, zwingende Handlese und höchste Herstellungs- bzw. Lagerungsvorschriften. Nur wenn ein Betrieb alle entsprechenden Vorschriften erfüllt, darf die markenrechtlich geschützte Bezeichnung «Champagne» auf das Etikett gedruckt werden.

Anbaugebiet und Rebsorten

Die Reben für die Herstellung von Chamapgner werden auf über 30'000 Hektar im Norden Frankreichs angebaut. Das Anbaugebiet ist klar abgegrenzt und damit eine der strengen Vorgaben, nach der sich die Produzenten des Schaumweins richten müssen. Das Gebiet wurde durch ein Gesetz im Jahr 1927 auf eine Fläche von circa 35'000 Hektar festgelegt. Die grössten und wichtigsten Gebiete darin sind Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs und Côte des Bar.

Grundsätzlich werden Champagner aus den drei Rebsorten Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay hergestellt. Es gibt allerdings noch weitere Traubensorten, die für die Herstellung zugelassen sind: Arbane, Petit Meslier, Pinot Gris Vrai und Pinot Blanc. Aufgrund der Reblauskrise sind diese allerdings fast verschwunden und werden heute im Verhältnis nicht mehr oft eingesetzt.

Wie wird ein Champagner hergestellt?

Wie bei jedem Wein wird zunächst durch alkoholische Gärung der Grundwein für den Champagner hergestellt. Anschliessend stellen die Produzenten den Grundwein für die Flaschengärung zusammen. Rund 80 % aller Champagner werden aus verschiedenen Jahrgängen verschnitten – Assemblage nennt sich das und ist der Grund, warum auf den meisten Champagnerflaschen kein Jahrgang steht.

So können die Produzenten sicherstellen, dass der Champagner jedes Jahr gleich schmeckt und dem gleichen Qualitätsstandard entspricht. Meistens sind rund 70% des aktuellen Jahrgangs im Champagner enthalten, der Rest sind ältere Jahrgänge. Bis zu 100 verschiedene sogenannte Reserveweine können in die Assemblage einfliessen. Jahrgangschampagner keltern die meisten Champagnerhäuser nur in guten Jahren, diese sind dann entsprechend teurer und auch nicht immer von gleicher Qualität.

Die Assemblage, also der verschnittene Grundwein, wird anschliessend mit Zucker und Hefe gemischt. In den nächsten drei Wochen findet die zweite Gärung in der Flasche statt, wobei sich der Alkoholgehalt des Weins nochmals um etwas über ein Prozent erhöht. Anschliessend muss ein jahrgangsloser Champagner mindestens 15 Monate reifen, ein Jahrgangschampagner sogar mindestens drei Jahre – auch das ist gesetzlich für die Champagnerherstellung vorgeschrieben. In dieser Zeit verleiht die abgestorbene Hefe dem Champagner sein Aroma und die feine, langanhaltende Kohlensäure entwickelt sich.

Rütteln, Degorgieren und Dosage

Nach der langen Lagerzeit in der Flasche kann der Champagner natürlich noch nicht direkt zum Endkonsumenten. Erst muss die abgestorbene Hefe aus der Flasche entfernt werden. Das geschieht durch das sogenannte Rütteln. Die Flaschen werden über mehrere Wochen von Hand oder elektronisch immer weiter gedreht und aufgestellt, bis die ganze Hefe sich im Flaschenhals angesammelt hat.

Anschliessend wird der Flaschenhals eingefroren und der Hefepfropfen entfernt – dieser Vorgang bezeichnet man als Degorgieren. Früher wurde der Hefepfropfen ohne Einfrieren entfernt, das führt aber zu grösseren Verlusten und kann nur von geübtem Personal gemacht werden. Der Platz, den die Hefe in der Flasche eingenommen hat muss vor dem endgültigen Verschliessen ausgeglichen werden. Diese Dosage, wie man den letzten Wein nennt, der in die Flasche kommt, ist das persönliche Geheimnis jedes Champagnerhauses.

Wie unterscheidet sich ein Champagner von Prosecco?

Im Gegensatz zu vielen anderen Schaumweinen unterliegt ein Champagner dem Qualitätsmerkmal der Flaschengärung. Während ein Prosecco also im Tank gären kann und so seine Kohlensäure entwickelt oder ein simpler Schaumwein vor der Abfüllung mit künstlicher Kohlensäure angereichert wird, ist für den Champagner die klassische zweite Gärung in der Flasche Pflicht. Heute nutzen viele Schaumwein-Hersteller diese Flaschengärung, dürfen diese allerdings nicht mehr Champagner-Methode nennen. Ausgewiesen wird sie auf den Etiketten entsprechend als «Méthode Traditionelle».

Wie lange kann man Champagner lagern?

Ein guter Wein kann mit dem Alter besser werden, beim Champagner ist das nur bedingt der Fall. Ohne Jahrgang wird empfohlen den Champagner innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf zu trinken, Jahrgangschampagner hingegen können bis zu zehn Jahren oder mehr ohne Qualitätsverlust halten. Natürlich vorausgesetzt die Flaschen werden richtig und gelagert.

Sobald die Flasche einmal geöffnet ist, sollte sie schnellstmöglich getrunken werden. Der ist auch mit Druckverschluss schon nach einem Tag spürbar. Als Alternative gibt es das innovative Verschluss-System aus «Die Höhle der Löwen» des Schweizers Manfred Jüni.