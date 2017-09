Farbige und gemusterte Socken

Sie sind längst angekommen in den Schränken der Männer. Bunte Socken sind nicht neu, der Trend zu knalligen Farben und wilden Motiven allerdings schon. Seit ein paar Jahren sieht man immer mehr Männer, die sich mit den schrägen Mustersocken identifizieren. Das kommt nicht in jedem Fall gut an. Immer mal wieder scheint der Griff in die Sockenschublade geradezu ein Fehlgriff. Wie bei allen modischen Entscheidungen macht die Kombination den Unterschied. Und es ist wichtig zu unterscheiden, zu welchem Anlass man(n) zu den bunten Fusswärmern greift.

Schon 2010 setzte sich der Trend zu bunten Kleidern und Accessoires auf den Laufstegen der Modewelt durch. Designer schickten ihre Models in bunter Badebekleidung auf die Bühne, setzten ausserdem Akzente mit farbigen Socken bei den Männern und bunten pompösen Hüten bei den Frauen. Mittlerweile ist der Trend beim Endkonsumenten angekommen – sogar die grossen Modehäuser setzen in ihren Kollektionen auf bunte Sockenpracht.

Farbige Socken haben scheinbar sogar Tradition – ein Brauch der aus dem Britischen Königreich kommen soll. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts trugen adlige Herren dort die bunten Statements an den Füssen. Entweder aus Protest gegen die damals biederen Kleiderregeln oder als Zeichen, dass sie sich aufgrund ihres Status in der Gesellschaft eben nicht an die Regeln zu halten hatten. Vielleicht waren sie aber auch einfach modisch veranlagt – wer weiss.

Wann sind bunte Socken angebracht?

Ob die bunten Statement-Socken im Alltag angebracht sind entscheidet in erster Linie, ob man sie in der Freizeit oder auf der Arbeit trägt, wie gut man im kombinieren von Outfits ist und um was für Socken es sich handelt. Ich habe mal gelesen, dass nur jene Männer farbige Socken tragen sollen, die auch sonst wissen, wie man sich modisch kleidet. Finde ich überhaupt nicht. Jeder Mann der den Mut findet mit Farbe oder Mustern sein Outfit aufzupeppen, der sollte das tun. Ein paar wertvolle Tipps auf den Weg haben wir aber trotzdem: