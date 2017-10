Man braucht keine Mega-Schlitten um bei Mädels zu punkten: Viel Balz mit wenig PS

1. Volkswagen Up Beats! - Ideales Party-Mobil

Der VW Up sieht knuffig aus, man findet vor den angesagten Bars immer einen Parkplatz und das Sondermodell Beats glänzt mit einer hammermässigen Sound-Anlage für die Stimmungsfahrt zur nächsten Party. Und mit dem gesparten Geld könnt ihr mit eurer Angebetenen zum Shopping fahren. Zum Glück ist auch der Kofferraum klein.

2. Offener US-Cruiser – Reise-Couch und Blickfang

Dach auf, Ellbogen raus und mit einem lässigen V8-Bollern cruist ihr einhändig und lässig über die Promenade. Ein garantierter Hingucker und die holde Weiblichkeit steigt lieber zum lässigen Cruiser ins Auto als zu einem nervösen Möchtegern-Rennfahrer. Garantiert!

3. Klassischer Camper – Ab in den Urlaub

Allein schon der Anblick eines klassischen Camping-Mobils verleiht einem das Gefühl von Unabhängigkeit und Abenteuer. Welches Mädchen möchte damit nicht dem Alltag entfliehen? Die kleine Gemeinschaftskoje erledigt den Rest.

4. Knackiger Roadster – Praktisch und sexy

Stellt euch an einem warmen Frühlingstag einen Ausflug ins Grüne vor. In welches Auto steigt euer Fräulein wohl lieber ein? In den bockharten, laut brüllenden und überdachten BMW M4 oder in einen offenen Roadster wie der Mazda MX-5. Alles klar!

5. VW Käfer Cabrio – Schnügel auf Rädern

Das Käfer-Cabrio finden alle süss. Und sitzen sie erstmal drin, wollen sie gar nicht mehr aussteigen. Die rundliche Form mit den süssen Kulleraugen und das herzige Rauschen des luftgekühlten Boxermotors wirkt auf die Mädels wie ein Perwoll-gewaschener Teddybär. Und mit geschlossenem Verdeck fühlt man sich wie in einer mit Bärenfell ausgelegten Höhle. Perfekt zum Kuscheln.

6. Mini Cooper – Weiss, was Frauen wünschen

Der Mini Cooper sieht dich frech mit seinen grossen Augen an und scheint zu sagen, «Steig ein, ich werde dich zuverlässig überall hinbringen. Und ausserdem siehst du mit mir todschick aus.» Und das ist doch das, was die Mädchen wollen.

7. Porsche 356 Speedster – California dreaming

Beim Anblick eines klassischen Porsche 356 Speedster hat man sofort James Dean und braungebrannte Surfer vor den Augen, die einem kalifornischen Sonnenuntergang entgegenreiten. Wem das Original mit ca. 300'000 Franken zu teuer ist: Für einen Fünftel dieser Summe gibts schon jüngere (und zuverlässigere) Nachbauten. Die Angebetete wirds nicht merken.

8. Vespa-Roller – Körperkontakt garantiert

Der Klassiker unter den Rollern ist gerade unheimlich angesagt. Auch bei den Mädels. Er ist wendig, frisst einem nicht die Haare vom Kopf und man findet immer einen Parkplatz vor dem Fitnesscenter. Und stellt Euch vor, wie sich die Süsse bei der Kälte auf dem Soziussitz besonders nah an euch schmiegt. Bingo!

9. Citroën E-Mehari – Perfekt fürs Strandhaus

Zugegeben, ein etwas gewagter Vorschlag. Aber man muss sich den E-Mehari in der passenden Umgebung vorstellen. Am Strandhaus an der Côte d'Azur lädt der offene Elektro-Cruiser zur Spritztour nach Saint Tropez ein. Wer würde da nicht mit reinspringen?

10. Fiat 500 – Süsse Knutschkugel

Der pragmatische Vorschlag. Warum ist der Fiat 500 so erfolgreich? Nicht weil er der beste oder günstigste Kleinwagen ist. Er ist der süsseste von allen und die Frauen verfallen ihm mit Haut und Haaren. Bestimmt auch dem schicken Jüngling, der am Steuer eines Cinquecento sitzt.