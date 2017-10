Mann haut für zehn Jahre ab: Lieber im Wald leben als mit der Ehefrau

Wenn es in der Ehe nicht mehr läuft, hilft nur noch die Flucht nach vorne. Das dachte sich auch Malcolm Applegate (62) und verliess vor zehn Jahren seine Frau. Nur sagte er ihr nichts davon.

«Ich war drei Jahre mit ihr verheiratet, aber leider wurde es irgendwann zu viel», sagt er zu «Dailymail». Sie wollte, dass der Gärtner weniger arbeitet und mehr Zeit mit ihr verbringt. Ihr Kontrollverhalten hielt der Brite nicht aus und haute ab. «Ohne ein Wort zu jemandem, nicht mal zur Familie, packte ich meine Sachen und ging.» 180 Kilometer von Birmingham nach London. Die Hälfte der Strecke lief er zu Fuss, nachdem sein Velo in Oxford geklaut wurde. Nach drei Wochen landete er in einem Wald bei Kingston. Applegate kampierte zwischen den Bäumen und arbeitete als Gärtner in einem Gemeinschaftszentrum für ältere Leute. Dort durfte er auch duschen und seine Wäsche waschen.

«Mein Leben ist wieder auf Kurs»

Jahrelang wusste keiner, wo er ist. Seine Schwester hielt ihren Bruder für tot. Bis er nach Greenwich in ein Obdachlosenzentrum zog und seine Schwester anrief. Die beiden stehen nun wieder in regelmässigem Kontakt und der 62-Jährige geniesst sein Leben im Zentrum. Auch dort kümmert er sich um den Garten und erledigt andere kleine Aufgaben. «Ich arbeite im Laden oder fahre Lastwagen, ich bin nicht wählerisch. Hauptsache, ich kann arbeiten.» In seiner Freizeit sammelt er Geld für diverse Obdachlosen-Wohltätigkeitsorganisationen in der Gegend und könnte nach seiner Flucht von der Ehefrau glücklicher kaum sein. «Ich habe ein gemütliches Zimmer, kann arbeiten und ein aktives Sozialleben führen. Mein Leben ist wieder auf Kurs.»