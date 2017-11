1. Die Idee entstand dank «schwieriger» Situation

Shonda Rhimes, die Schöpferin der Erfolgsserie, hatte die Idee der Sendung, nachdem eine Ärztin ihr erzählt hatte, wie schwierig es sei, sich in einer Krankenhaus-Dusche die Beine zu rasieren.

2. Fast hätte die Serie anders geheissen

Anstatt Grey's Anatomy hätte man die Show fast Complications genannt.

4. Seit 300 Folgen dabei

Die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, die die Rolle der Meredith Grey spielt, war bis jetzt in jeder einzelnen Folge zu sehen.

5. «McDreamy» gab es schon vor dem Dreh

Patrick Dempsey erhielt den Spitznamen «McDreamy» noch bevor sein Seriencharakter in der Show so genannt wurde. Rhimes sah Dempseys Blick auf den Aufnahmen und war sofort von seinem verträumten Blick entzückt. Seitdem nannte ihn die gesamte Crew «McDreamy».

6. Cristina wollte Bailey sein

Sandra Oh, die die Rolle der Cristina Yang spielte, bewarb sich zuerst für die Rolle von Dr. Miranda Bailey.

7. Katherine Heigl ist ihrer Rolle sehr ähnlich

Genau wie Izzie Stevens backt und strickt die Schauspielerin Katherine Heigl leidenschaftlich gerne.

8. Jackson war früher Lehrer

Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) war vor seiner Serienkarriere Lehrer an einer High School und unterrichtete Geschichte und Englisch. Zu unserem Glück entschied er sich 2005 für eine Schauspielkarriere.

9. Fast hätte es Alex nicht gegeben

Die Rolle von Alex Karev (gespielt von Justin Chambers) war nicht von Anfang an geplant. Der Charakter wurde erst nach Drehschluss der ersten Folge im Skript hinzugefügt. Seine Szenen wurden nachträglich digital in die Episode integriert.

10. Streit mit Folgen

Isaiah Washington wurde von der Rolle des Dr. Preston Burke zurecht gefeuert, weil er während einem Streit am Set gegenüber Serienkollegen T.R. Knight (George O'Malley) homophobe Äusserungen machte, indem er ihn eine «Schwuchtel» nannte.

9. Keine Amateure im OP

Während den OP-Szenen sind echte Chirurgen am Werk. Medical Producer Linda Klein, die die OP-Szenen plant, bringt jeweils gelernte Chirurgen ans Set, die jeweils Schnitt und Naht übernehmen.

11. Die Organe sind echt

Die Organe, in denen die Chirurgen herumstochern, sind echte Kuh-Organe. Für die Gehirnoperationen werden Lamm-Hirne eingesetzt.

12. Die OP-Schwester gibt es wirklich

Bokhee, die bekannteste OP-Schwester, übt im echten Leben den selben Beruf aus.

13. Ellen wusste nichts von Dereks Film-Ehe

Ellen Pompeo wusste bis zu den Dreharbeiten des ersten Staffelfinales nicht, dass Derek Shepherd in der Sendung verheiratet ist.

14. Die Geschichten sind nicht erfunden

Alle medizinischen Storys in der Serie haben die Schriftsteller aus medizinischen Fachjournalen gesammelt. Zusätzlich können die Zuschauer Geschichten einschicken - wenn sie interessant genug sind, werden sie von den Produzenten übernommen!

15. Merediths Haus ist echt

Obwohl der Grossteil der Sendung am Set in Los Angeles gedreht wird, steht Merediths Elternhaus tatsächlich in Seattle in Queen Anne Hill und kann besichtigt werden.

16. Shonda hat feministische Absichten

Es gibt einen Grund dafür, wieso Meredith und Cristina in der Serie so gerne Tequila trinken. Rhimes' Erklärung dafür: «Man sieht sonst nie Frauen auf der Leinwand trinken... Frauen sind nie die harten Trinker.» Dieses verfälschte Verhalten von Frauen wollte sie in ihrer Sendung ändern.