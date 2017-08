Mit BlickVR Filme am See geniessen: Das erste Openair-VR-Kino der Schweiz kommt nach Zürich

Wolltest du schon immer mal hautnah erleben, wie es im Cockpit der Patrouille Suisse zu und her geht? Oder wie die Air Zermatt Menschen rettet? Nächste Woche hast du die Chance am ersten Openair-VR-Kino der Schweiz im Strandbad Mythenquai!

Einzigartige Geschichten am Sommerabend beim Virtual-Reality-Spektakel am See geniessen. Kino mal ganz anders - man sitzt nicht vor einer Leinwand, nein, man ist Teil des Filmes und das unter freiem Sternenhimmel.

Zusammen mit We Are Cinema und dem Restaurant Hiltl am Strand zeigen wir euch unsere besten VR-Filme in lauschiger Sommer-Stimmung. Davor und danach kommen die Gäste in den Genuss von guten Drinks und feinen Snacks vom Hiltl am Strand.

Wann: Mittwoch, 23. August und Samstag, 26 August ab 20:15 Uhr.

Wo: Badi Mythenquai, Zürich. Der Eingang fürs VR Openair Cinema befindet sich beim Restaurant Hiltl am Stand am Mythenquai 95 und nicht beim Badi-Haupteingang.

Was gibts genau zu sehen: Hier findest du alle Filme mit ihrer Beschreibung. Neben BlickVR-Filmen gibt es auch andere Filme aus der ganzen Welt zu sehen.

Wo gibts die Tickets: Unter diesem Link kannst du dir Tickets bestellen und Plätze sichern. Bei schlechtem Wetter wird das Kino abgesagt und die Ticketgebühren zurückerstattet.

VR-Kino, wie geht das?

Ein VR-Kino funktioniert ohne Leinwand. Jeder Besucher sitzt auf einem um 360 Grad drehbaren Stuhl und kriegt Kopfhörer und ein VR-Headset. So ist man voll im Film und kann sich frei umsehen. VR-Kinos sind übrigens auch für Brillenträger geeignet.

Zum Facebook-Event gehts hier lang.