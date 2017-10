Mit einen Brief: Mädchen bat Google um einen freien Tag für ihren Vater

Ein kleines Mädchen wollte ihrem Vater ein ganz besonderes Geburtstags-Geschenk machen. In ihrem Eifer schrieb Katie mit blauem Farbstift einen Brief an Google. Ihr Vater arbeitet dort als Produkt-Designer. Sie fragte auf süsse Art, ob ihr Vater einen Tag frei bekommen könnte.

Im Brief steht:

Liebe Google Mitarbeiter

Könntet ihr bitte dafür sorgen, dass wenn mein Papa zur Arbeit geht, er einen Tag frei bekommt. Zum Beispiel könnte er am Mittwoch frei bekommen. Weil Papa sonst nur am Samstag frei hat.

Von Katie

P.S Es ist Papas GEBURTSTAG

P.P.S Es ist Sommer, wisst ihr

Vielleicht war es der blaue Farbstift oder die Tatsache, dass Sommer ist, die zum Erfolg führte. Google bewilligte Katies Antrag. Aber nicht nur das: Der Chef persönlich antwortete mit einem Brief und lobte Katies Vater für seine gute Arbeit. Zusätzlich zum freien Tag schenkte er ihm die ganze erste Juliwoche als Ferienzeit. Was für eine tolle Aktion!