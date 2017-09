Mit Glocken gegen Glocken: Nancy Holten bekommt deutsche Unterstützung

Sie ist dreifache Mutter, Holländerin, begeisterte Veganerin und Tierschützerin: Nancy Holten (43). Die Hobby-Aktivistin wollte letztes Jahr das traditionelle Säulirennen an der St. Galler Olma verbieten. Ausserdem spricht sie sich gegen Kirchen- und Kuhglocken aus. Während sie sich bei Ersterem wirklich am Lärm störte, ging es bei den Kuhglocken um das Wohl der Tiere. «Kein Mensch läuft freiwillig mit einer Glocke um den Hals herum», so ihre damalige Erklärung, als sie ihre Facebook-Gruppe «Kuhglocken out» eröffnete.

Solche Aktionen brachte der Wahl-Aargauerin den Rufnamen als «unbeliebteste Holländerin» ein. Den Schweizer Pass bekam sie nach langem Kampf dennoch. Holten hatte Beschwerde eingereicht, nachdem nur 59 von 203 Stimmberechtigten im Dorf für ihre Einbürgerung gestimmt hatten. Ende April 2017 erhielt die Kampf-Veganerin den positiven Bescheid des Regierungsrats.

Jetzt – fünf Monate später – macht Holten erneut von sich reden: Mit einem Video zweier Tierschützerinnen aus Deutschland. «Dieser Beitrag bringt das Thema Kuhglocken wieder ins Gespräch», sagte die 43-Jährige zu FM1Today und postete das Video natürlich auf Facebook. Im Clip zu sehen sind zwei Frauen, die mächtig Dampf ablassen. Die armen Tiere seien ihr Leben lang an die Kuhglocken gefesselt und damit einem extremen Geräuschpegel ausgesetzt. Das Video - welches es in einer nackten und in einer «dezenteren Version» gibt – soll bereits vor zwei Jahren in den Alpen von Engelberg gedreht worden sein.