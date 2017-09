Wie funktioniert ein beutelloser Staubsauger?

Denkt man genauer darüber nach ist es wirklich eine gute Frage. Hat der Staubsauger einen Beutel ist die Erklärung plausibel, denn er fängt den Staub auf. Aber wie kommt der Staub und Dreck beim beutellosen Staubsauger in den Auffangbehälter? Hier kommt die sogenannte Zyklon-Technologie zum Einsatz. Dabei wird die Luft inklusive der enthaltenen Staub- und Schmutz-Partikel angesaugt und in einen Wirbel-Strom versetzt. Dieser «Zyklon» drückt durch Fliehkraft den ganzen Schmutz nach aussen und in den Auffangbehälter.

Der Auffangbehälter kann anschliessend entleert werden. Somit ist der beutellose Staubsauger um einiges hygienischer, da Dreck und Staub nicht wochenlang im Beutel bleiben und unangenehme Gerüche entwickeln. Dafür kann es beim Leeren des Auffangbehälters je nach Modell zu einer kleinen Staubwolke kommen – darum empfiehlt sich den Behälter entsprechend tief und direkt im Abfall auszuschütten.

Mehr Watt für bessere Leistung?

Noch immer glauben viele Konsumenten, dass die Watt-Zahl des Staubsaugers die Qualität bestimmt. Das ist aber längst nicht mehr so, wie zahlreiche Tests belegen. Auch Geräte mit nur 800 Watt beispielsweise sind gleich gut oder sogar besser als Staubsauger mit hohen Watt-Zahlen. Hersteller haben sich längst darauf eingestellt mit weniger Energie eine gute Saugkraft zu liefern. Mehr Watt bedeutet also nicht mehr Leistung – wichtig ist die Technologie und wieviel von der Energie am Boden ankommt.

Schon länger sind in der Schweiz nur noch Staubsauger zugelassen mit maximal 1600 Watt, ab September 2017 wird die Grenze sogar auf 900 Watt heruntergesetzt nach EU-Norm. In einer Übergangsphase von zwei Jahren dürfen Hersteller und Verkäufer weiterhin Staubsauger bis 1600 Watt anbieten, dann ist aber Schluss. Das könnte in den nächsten Jahren zum einen oder anderen spannenden Schnäppchen führen, da man bereits importierte oder ältere Modelle noch abverkaufen möchte – das kann sich für den Konsumenten positiv auswirken.

Die wichtigsten Merkmale beutelloser Staubsauger

Viel entscheidender für den Kauf eines Staubsaugers ist also nicht die Watt- oder Dezibel-Zahl auf dem Gerät, sondern die Leistung und die persönlichen Anforderungen. Das sind die Vorteile eines beutellosen Staubsaugers im Überblick: