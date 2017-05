Zum vierten Mai: Das grosse «Star Wars»-Quiz

Zum vierten MaiDas grosse «Star Wars»-Quiz

Heute ist inoffizieller «Star Wars»-Tag. (May the fourth) Für eingefleischte Fans des Weltraum-Epos haben wir 20 knifflige Fragen vorbereitet. Bist du ein echter Jedi? Teste dein Wissen in unserem Quiz!

13.00 Uhr , Aktualisiert 13.05 Uhr 110 Reax , 1'023 Views

teilen teilen teilen