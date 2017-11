Mr. Big, Chuck Bass & Co. 5 Serienfreunde, die keine Traummänner waren

1. Chuck Bass aus Gossip Girl

Ein Mann mit Geschmack, tiefer Stimme und einem Sinn für Romantik: Über die Staffeln hinweg haben wir stets mit Chuck und Blair mitgefiebert und gehofft, dass ihre Beziehung jegliche Komplikationen übersteht. Jedoch hat der Frauenschwarm regelmässig Intrigen eingefädelt und seine Mitmenschen für seine Geschäfte benutzt. So hat er z.B. für einen Deal mit seinen Onkel Blair «eingetauscht», sie hingehalten und ihr Herz gebrochen. Der Serien-Hauptcharakter ist ihrer grossen Liebe aber so verfallen, dass sie ihm schliesslich alles verzeiht.

2. Mr. Big aus Sex and the City

Der wohl bindungsunfähigste Liebespartner von allen ist zweifellos Mr. Big, der die Kolumnistin Carrie Bradshaw über zehn Jahre hinweg an der Nase herumführt. Nachdem er mehr «Zeit» braucht und für eine Weile von der Bildfläche verschwindet, kehrt er wieder zurück - verheiratet mit einer anderen Frau. Als Carrie den liebevollen und loyalen Aiden datet, taucht Big wieder auf und verdreht ihr bis zum nächsten Rückzieher erneut den Kopf. Die Fans konnten in der Serienverfilmung das Happy End kaum erwarten - bis John James Preston Carrie sogar vor dem Altar stehen liess. Mit einem zweiten Anlauf traute sich der Bräutigam dann doch noch, womit das ewige Hin und Her ein Ende nahm.

3. Dean, Jess und Logan aus Gilmore Girls

Auch Rory Gilmore hatte kein gutes Händchen mit Männern und hatte gleich drei schlechte Freunde. Ihr allererster Freund Dean war zu anhänglich und hat sie in ihrem alltäglichen Leben eingeengt. Nach dem sensiblen Typen kommt Rory auf den Bad-Boy-Geschmack: Jess hatte zwar etwas aufregend Rebellisches, jedoch nahm er kaum Rücksicht auf sie, was Rory wiederholend verletzte. Im College verliebt sie sich in Logan, einen verzogenen reichen Bengel, der mit Papas Hilfe aus jedem Schlamassel rauskommt. Zudem hatte er einen schlechten Einfluss auf die Musterstudentin. So klauten sie gemeinsam eine Yacht, was einen Eintrag im Strafregister und soziale Arbeit zur Folge hatte.

4. Ted Mosby aus How I Met Your Mother

Auf seiner ewigen Suche nach der Frau fürs Leben verbringt Ted Mosby die meiste Zeit damit, Fehler zu suchen, wo keine zu finden sind. Jedes Detail eines Dates wird überanalysiert, was sein Single-Leben neben seinen besten Freunden unerträglich macht. Vor lauter Suchen nach «der Richtigen» merkt Ted nämlich nicht, dass sie die ganzen Jahre über vor seiner Nase stand.

5. Ross aus Friends

Wer mag die Geschichte nicht: Von Anfang an in Rachel verliebt, schafft es Ross schliesslich, ihr Herz zu erobern. Leider war auch er kein besonders guter Partner, sei es nun zu Rachel oder seinen anderen Freundinnen. Als er mit Emily vor dem Altar steht und sie zur Frau nehmen möchte, nennt er sie fälschlicherweise Rachel und bricht ihr damit das Herz. Zudem ist er egoistisch und unterstützte Rachel nicht bei ihrer Karriere.