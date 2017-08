Das Spiel mit den Maulsperren

In der berühmten amerikanischen Talkshow von Ellen DeGeneres, werden immer wieder prominente Gäste wie jüngst Reese Witherspoon, Jimmy Fallon, Chris Pratt oder Khloé Kardashian in das alberne Spiel verwickelt. Mit einer Mundklammer werden Lippen die Lippen gespreizt und die Zähne freigelegt. Nur schon dieser Anblick ist zum Schreien komisch und sorgt beim Spielen für die ersten Lacher. Anschliessend muss der Spieler versuchen vorgegebene Sätze und Wörter auszusprechen, während die Mitspieler erraten sollen, was genau der oder die mit der Spange im Mund sagen will.

Da man durch die Maulsperren den Mund beim Sprechen nicht richtig schliessen kann ist es unglaublich schwierig Wörter zu formulieren, geschweige denn ganze Sätze hervorzubringen. Das daraus entstehende Kauderwelsch und die Raterei der anderen Spieler sorgen auf jeder Party für richtig viel Unterhaltung.

Spieleset «Wie bitte? Sprich deutlich!»

Jetzt gibt es das lustige Gesellschaftsspiel auch für den Heimgebrauch. Im Set enthalten sind sechs transparente Mundklammern, Würfel, eine Sanduhr zur Zeitmessung und Spielkarten mit 220 Fragen und Begriffen. Natürlich muss man sich nicht zwingend an die vorgegebenen Sätze und Wörter halten. Wer das Spiel interessant machen möchte kann es auch individuell gestalten und eigene Karten erstellen.

Zur Hochzeit müssen Braut und Bräutigam sich vielleicht gegenseitig die Begriffe von den... naja, Lippen kann man hier wohl nicht mehr sagen, also von den Zähnen lesen. Beim Geburtstag der Grosseltern wiederum könnte man sich beispielsweise witzige Sätze ausdenken, welche man über die Jahre von ihnen gehört hat. Das Spiel mit den Maulspangen ist etwas für alle Altersklassen, und sorgt immer und überall für gute Unterhaltung.