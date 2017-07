Nach den heftigen Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg haben sich die Anwohner des komplett verwüsteten Schanzenviertels zusammengetan und die Stadtreinigung beim Aufräumen unterstützt. Entschlossen zu helfen, erstellte Rebecca Lunderup (22) am Freitagabend eine Facebook-Veranstaltung namens «Hamburg räumt auf». «Ich bitte jeden, der am Sonntag Zeit hat, mitzuhelfen, unsere schöne Stadt wieder aufzuräumen!», schrieb die Hamburgerin.

Dass viele Schauplätze von der Stadtreinigung bereits gesäubert wurden, ist dabei nicht so wichtig. «Es geht einfach darum, ein Zeichen zu setzen und überhaupt etwas zu tun», so die Initiatorin gegenüber der «MOPO». Und sie wurde nicht enttäuscht: Rund 10'000 Freiwillige – 8000 hatten sich vorab bereits angemeldet – traten am Sonntag bei schönstem Sommerwetter mit Besen und Müllsäcken ihren Putzdienst an. Sie sammelten Glasscherben und verbrannten Müll ein, setzten Pflastersteine wieder ein und versuchten – so gut es geht – Graffitis wegzuschrubben.

«Ich denke, dass das hier die Stadt Hamburg präsentiert und nicht was die letzten drei Nächte die Chaoten verbrochen haben», so eine helfende Hand. Ein kleines Mädchen packte derweil mit einer «Erdbeer-Sondermodell» von Schüfeli und Bäseli mit an.