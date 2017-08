Nach empörtem Twitter-Post: Walmart entschuldigt sich für Schul-Gewehre

In einer Filiale der US-Supermarktkette Walmart prangt über einem Gestell voller Gewehre ein Schild, das die Waffen als perfekte Produkte für die Schule beschreibt. «Rocke das Schuljahr wie ein Held», steht dort sinngemäss.

uhhhh @Walmart we need to talk https://t.co/Fwb4UdXf1D — sara (@thisbemesara) 2013-07-22 14:22:09.0

Ein Kunde schoss ein Foto der Vitrine und postete es auf Twitter. Schnell wurden empörte Stimmen laut. Das Waffengestell erinnere an die Amokläufe von Sandy Hook und Columbine. Walmart selbst hat sich daraufhin auf Twitter entschuldigt und versprochen, dass das Schild sofort abmontiert wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Walmart mit seinen Produkten Menschen verärgert. Letztes Jahr stapelte man am 11. September in einer Filiale in Florida Coca-Cola-Boxen zu zwei Türmen. Und 2014 verkaufte Walmart zu Halloween ein Kostüm einer «fetten Frau», wofür sich die Firma ebenfalls entschuldigte.